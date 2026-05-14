Golpe a Shein, Temu y AliExpress: Europa se pone seria y a partir de junio las cancelaciones de compras online serán inmediatas

La Unión Europea pone fin a una de las prácticas más odiadas de internet. Darse de baja de una suscripción online, cancelar un servicio o ejercer el derecho de desistimiento tras una compra en internet puede convertirse, en muchos casos, en una carrera de obstáculos. Menús interminables, botones escondidos, llamadas obligatorias o avisos insistentes para evitar la cancelación forman parte de prácticas cada vez más habituales en plataformas digitales y comercios electrónicos.

A partir del 19 de junio de 2026, entrará en aplicación una nueva normativa comunitaria que obligará a las empresas a facilitar las cancelaciones online y a ofrecer procedimientos más claros, visibles y sencillos para el consumidor. El objetivo de Bruselas es acabar con los conocidos como “dark patterns” o patrones oscuros: estrategias de diseño digital pensadas para dificultar bajas, devoluciones o desistimientos.

La medida afectará especialmente a plataformas de streaming, suscripciones digitales, marketplaces, aplicaciones móviles, software, gimnasios online y comercios electrónicos que operen dentro de la Unión Europea.

Aunque en los últimos días se ha resumido el cambio como un “botón para cancelar compras en un clic”, el alcance real de la normativa es algo más amplio, y también más matizado. La UE no obligará a devolver automáticamente cualquier compra ni eliminará las excepciones legales existentes, pero sí exigirá que cancelar sea tan sencillo como contratar.

Según explica la Comisión Europea y recoge también la red del Centro Europeo del Consumidor (CEC), las empresas deberán ofrecer mecanismos accesibles para ejercer el derecho de desistimiento en contratos celebrados a distancia y evitar procedimientos engañosos o innecesariamente complejos.

Accesibilidad y visibilidad

Uno de los principales cambios será la obligación de que el proceso de cancelación o desistimiento sea claramente visible dentro de la propia interfaz digital. Es decir, las plataformas ya no podrán esconder la baja entre múltiples apartados o exigir pasos desproporcionados para completar el proceso.

En la práctica, esto significa que:

Las cancelaciones deberán poder realizarse desde la propia web o aplicación .

. Los formularios tendrán que ser más claros y accesibles .

. Se limitarán las técnicas diseñadas para confundir al usuario .

. Las empresas deberán confirmar la recepción de la solicitud de desistimiento.

Bruselas lleva años intensificando la presión sobre las grandes plataformas digitales y el comercio electrónico para reforzar la protección del consumidor en internet. La creciente economía de las suscripciones y los pagos recurrentes ha disparado las reclamaciones relacionadas con renovaciones automáticas, bajas difíciles o cargos inesperados.

La nueva regulación forma parte de una estrategia más amplia de la UE para reforzar los derechos digitales y modernizar las normas de consumo en el entorno online.

Habrá excepciones

El cambio no supone que cualquier compra pueda cancelarse de forma inmediata o sin condiciones. El derecho de desistimiento en la UE ya permite, con carácter general, devolver compras online en un plazo de 14 días naturales, pero siguen existiendo excepciones.

Por ejemplo, no podrán devolverse libremente productos personalizados, bienes perecederos, entradas con fecha concreta o determinados contenidos digitales consumidos de manera inmediata.

Tampoco significa que todas las devoluciones vayan a ser automáticas o instantáneas. Lo que cambia es la obligación de las empresas de facilitar el procedimiento y evitar obstáculos artificiales.

La Comisión Europea considera que muchas plataformas digitales han aprovechado durante años vacíos de diseño y experiencia de usuario para dificultar cancelaciones o empujar al consumidor a mantener servicios que realmente no quería seguir utilizando.

Fin a las ‘cancelaciones imposibles’

La futura entrada en vigor de estas normas refleja un cambio de enfoque en Bruselas: la protección del consumidor ya no se limita solo al contrato o al precio, sino también a cómo están diseñadas las plataformas digitales.

La UE quiere que cancelar una suscripción sea tan sencillo como activarla. Y, sobre todo, que el usuario no tenga que enfrentarse a laberintos digitales, ventanas emergentes o procesos confusos para ejercer un derecho que ya existe desde hace años.

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