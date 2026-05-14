Las pensiones de mayo se cobrarán antes en muchos bancos: estas son las fechas previstas

Los pensionistas volverán a mirar el saldo de su cuenta unos días antes de que termine el mes. Como ocurre habitualmente, buena parte de los bancos prevé adelantar en mayo el pago de las pensiones contributivas, una práctica cada vez más extendida entre las entidades financieras y que permite a millones de personas cobrar antes de la fecha oficial marcada por la Seguridad Social.

Aunque el abono de las pensiones corresponde técnicamente a los primeros días del mes siguiente –en este caso, junio–, lo cierto es que la mayoría de bancos suele anticipar el ingreso unos días. El objetivo es fidelizar clientes y ofrecer una mayor comodidad a quienes dependen de esta prestación para afrontar gastos habituales como el alquiler, la compra o los recibos.

La Seguridad Social recuerda que las pensiones contributivas se abonan a mes vencido y que el pago debe quedar realizado antes del cuarto día natural del mes siguiente. Sin embargo, las entidades financieras llevan años adelantando esos ingresos con fondos propios, de manera que el dinero llega antes a las cuentas de los pensionistas.

Entre el 22 y 27 de mayo

A falta de confirmación definitiva por parte de algunas entidades, este es el calendario orientativo que manejan habitualmente los principales bancos en España para el ingreso de las pensiones de mayo:

Bankinter y Unicaja : alrededor del 22 de mayo.

: alrededor del 22 de mayo. CaixaBank, Santander, Abanca e Ibercaja : entre el 24 y el 25 de mayo.

: entre el 24 y el 25 de mayo. BBVA, ING, Sabadell y Openbank: previsiblemente entre el 25 y el 27 de mayo.

Las fechas pueden variar ligeramente en función de si el día previsto coincide con un fin de semana o festivo. En esos casos, algunas entidades optan por adelantar todavía más el ingreso, mientras que otras esperan al siguiente día hábil.

Política comercial

El adelanto de las pensiones no es una obligación legal, sino una política comercial de cada banco. Durante los últimos años, especialmente desde la pandemia, las entidades han reforzado esta práctica para atraer y retener a clientes sénior, uno de los perfiles más estables para el negocio bancario.

De hecho, muchas campañas comerciales de cuentas nómina y pensiones incluyen como reclamo precisamente el cobro anticipado de la prestación, además de regalos, bonificaciones o ausencia de comisiones.

En paralelo, las pensiones continúan siendo una de las principales fuentes de ingresos de millones de hogares en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cada mes se abonan más de diez millones de pensiones contributivas en todo el país.

Puede retrasarse

En caso de que el ingreso no aparezca en la cuenta el día habitual, conviene esperar al cierre bancario de la jornada, ya que algunas entidades realizan los abonos a distintas horas del día. También es recomendable comprobar si ha habido festivos o incidencias puntuales en el calendario bancario, ya que eso podría retrasar el pago.

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Si el retraso se prolonga más allá de las fechas habituales de pago, lo aconsejable es contactar primero con la entidad financiera y, posteriormente, con la Seguridad Social para verificar que no exista ninguna incidencia administrativa asociada a la prestación.