Ni reciclar vidrio ni plástico: Europa prueba ahora en España contenedores que darán dinero por la ropa usada

Guardar ropa vieja en casa podría empezar a tener recompensa. La Unión Europea prepara un nuevo sistema de recogida textil con el que busca incentivar el reciclaje de prendas usadas mediante contenedores inteligentes capaces de analizar automáticamente la ropa depositada. España será uno de los países donde se probará esta tecnología dentro del proyecto europeo TexMat, financiado con 6,25 millones de euros a través del programa Horizon Europe.

La iniciativa llega en un momento clave para Europa. Desde este año, los Estados miembros están obligados a implantar la recogida separada de residuos textiles como parte de la nueva estrategia comunitaria de economía circular. El objetivo es reducir el enorme volumen de ropa que termina en vertederos o incineradoras y avanzar hacia un modelo de reutilización y reciclaje más eficiente.

Aunque todavía se trata de una prueba piloto y no existe un sistema generalizado en funcionamiento, el proyecto sí contempla la posibilidad de que los ciudadanos reciban una compensación económica por entregar determinadas prendas usadas.

Cómo funcionarán los nuevos contenedores inteligentes

La principal novedad de TexMat está en la tecnología. Los nuevos contenedores incorporarán sistemas automatizados capaces de identificar el estado y la composición de cada prenda. De esta forma, el sistema podrá distinguir si una pieza puede reutilizarse para segunda mano, repararse o destinarse al reciclaje industrial de fibras textiles.

En función de esa clasificación, el usuario podría recibir una recompensa económica o algún tipo de incentivo vinculado al valor de la ropa entregada. Por ahora, los responsables del proyecto no han detallado cantidades concretas ni el formato exacto de esa compensación.

Lo que sí está confirmado es que España contará con dos contenedores piloto desde este año; uno estará ubicado en un entorno urbano y otro en una zona menos poblada. El objetivo será comprobar si este modelo logra mejorar la recogida selectiva y cambiar los hábitos de consumo y reciclaje de los ciudadanos.

El proyecto está liderado por el centro tecnológico finlandés VTT Technical Research Centre y reúne a 14 socios europeos de siete países. En el caso español participan la Universidade da Coruña, Humana Fundación Pueblo para Pueblo, IRIS Technology Solutions y Rovimatica, encargada del desarrollo tecnológico del contenedor inteligente.

Qué hay realmente confirmado y qué no

El interés que ha despertado esta iniciativa en redes sociales y medios de comunicación tiene mucho que ver con la idea de “cobrar por reciclar ropa”. Sin embargo, hay varios matices importantes.

Por un lado, sí es oficial que la Unión Europea financia un proyecto para desarrollar un sistema de devolución textil con incentivos para el usuario. También está confirmado que España participará en las pruebas piloto y que los contenedores inteligentes analizarán automáticamente las prendas depositadas.

Pero todavía no está decidido cuánto dinero podrían recibir los usuarios ni si el sistema acabará implantándose de forma masiva en las calles españolas. De momento, TexMat es un proyecto experimental de investigación e innovación que se desarrollará hasta 2029.

La cuantía de las posibles recompensas dependería además de factores como la calidad de la prenda, su estado de conservación o su potencial reutilización.

El problema que Europa quiere resolver con la ropa usada

La presión sobre el sector textil se ha convertido en una de las grandes preocupaciones ambientales de Bruselas. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2020, cada persona en la UE consumió una media de 16 kg de textiles, mientras que buena parte de esa ropa acaba mezclada con basura convencional.

En España, las estimaciones sitúan el volumen anual de residuos textiles cerca del millón de toneladas. El auge de la moda rápida y el aumento del consumo, sobre todo con herramientas como el comercio electrónico, han disparado la generación de prendas con poca vida útil y difícil reciclaje.

Por eso, la UE prepara nuevas normas para obligar a fabricantes y distribuidores a asumir parte del coste de la recogida y tratamiento de esos residuos textiles. El objetivo de fondo es impulsar una economía circular en la que la ropa pueda reutilizarse, repararse o reciclarse antes de convertirse en desecho.

Noticias relacionadas

Los contenedores inteligentes de TexMat representan, de momento, una de las primeras pruebas reales de ese nuevo modelo que Bruselas quiere extender en los próximos años por toda Europa.