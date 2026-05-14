Ecoener reduce un 80% sus emisiones y fija nuevas metas de descarbonización hasta 2035

Ecoener reforzó en 2025 su estrategia de sostenibilidad con una reducción cercana al 80% de sus emisiones totales, hasta situarlas en 21.760 toneladas de CO₂, según recoge su Memoria de Sostenibilidad 2025, verificada por TÜV SÜD conforme a los estándares GRI y al marco europeo voluntario VSME.

La compañía asegura que este nivel de emisiones se sitúa un 60% por debajo del estándar de excelencia definido por Science Based Targets initiative —SBTi—, referencia internacional en objetivos climáticos basados en la ciencia. Además, Ecoener ha aprobado un nuevo Plan de Descarbonización con metas anuales de reducción de la intensidad de emisiones del 5,62% en los alcances 1 y 2 y del 6,03% en el alcance 3 hasta 2035.

Los avances de la compañía han sido reconocidos por organismos internacionales como S&P Global Ratings, que ha otorgado a Ecoener la máxima calificación Dark Green en su evaluación de transición climática, y CDP, que le ha concedido una nota B en cambio climático, la más alta posible dentro de una evaluación privada.

Durante el pasado ejercicio, la totalidad de la energía generada por Ecoener procedió de fuentes renovables, lo que permitió evitar la emisión de 374.377 toneladas de CO₂, un 16% más que el año anterior. La compañía también evitó el consumo de 76.060 toneladas de combustibles fósiles, un 25% más.

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, subraya que el crecimiento de la empresa debe ir acompañado de una gestión responsable. “Nuestro objetivo no es únicamente aumentar capacidad renovable, sino hacerlo manteniendo los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza en todos los mercados donde operamos”, señala.

En materia de gobernanza, Ecoener ha reforzado sus mecanismos de supervisión ASG, alineados con los principios de la International Finance Corporation. Entre las principales novedades figura la implantación de un Plan de Gestión de Contratistas y Proveedores, con el que la compañía busca extender sus estándares ambientales, sociales y éticos a toda su cadena de valor.

La empresa trabaja actualmente con 1.253 proveedores, de los cuales el 93% son locales. Además, en 2025 realizó un análisis integral de riesgos y oportunidades climáticas en todas sus geografías y activos, con el objetivo de incorporar estos factores a la estrategia corporativa y a la toma de decisiones del grupo.

Hasta 344 hectáreas

En el ámbito ambiental, Ecoener mantiene proyectos de protección de la biodiversidad en 325 hectáreas y ha ampliado su programa de agrivoltaica en República Dominicana, Colombia y Guatemala, hasta alcanzar un total de 344 hectáreas.

La compañía también destaca su impacto social en las comunidades donde opera. La energía generada en 2025 permitió abastecer a más de 233.000 familias, mientras que el 47% del empleo generado se concentró en países en desarrollo. Asimismo, el 66% del gasto total de Ecoener se destinó a proveedores locales.

Durante el ejercicio, las acciones sociales impulsadas por la empresa se centraron especialmente en el desarrollo educativo, la formación, la promoción del empleo juvenil y la incorporación de la mujer al mercado laboral.

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Ecoener, que acaba de cumplir cinco años como compañía cotizada, es una multinacional española especializada en energías renovables con 37 años de experiencia. La empresa controla todas las fases del negocio, desde la promoción y diseño hasta la construcción y gestión de centrales hidroeléctricas, parques eólicos, plantas solares fotovoltaicas y proyectos de almacenamiento. Actualmente tiene presencia en doce países de Europa y América.