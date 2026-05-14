Colonial dispara sus ingresos un 7% en el primer trimestre impulsada por la demanda de empresas tecnológicas y de inteligencia artificial

Colonial SFL ha arrancado 2026 con un sólido comportamiento operativo. La inmobiliaria, líder en oficinas prime en Barcelona, Madrid y París, elevó sus ingresos por rentas un 7% interanual hasta los 104 millones de euros en el primer trimestre, con un crecimiento comparable ('like-for-like') del 4%, más de dos puntos porcentuales por encima de la inflación.

El resultado neto recurrente se situó en 55 millones de euros, un 1% más que el año anterior, mientras que el beneficio neto consolidado alcanzó los 47 millones, con una mejora del 3%.

La actividad comercial fue especialmente intensa: la compañía formalizó 28 contratos por más de 37.000 metros cuadrados, equivalentes a 17 millones de euros de rentas anualizadas, un 28% más que en el mismo periodo de 2025. Un tercio de esa superficie fue contratada por empresas tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial.

"Un tercio de las nuevas contrataciones han sido impulsadas por empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, lo que confirma que los activos de máxima calidad en ubicaciones céntricas son el destino preferido de las industrias con mayor proyección de crecimiento", señaló Juan José Brugera, presidente de Colonial SFL.

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La ocupación mejoró hasta el 93,3%, casi 200 puntos básicos más que en septiembre de 2025, y alcanzó el 95% en París. En paralelo, la compañía aceleró su programa de desinversiones, con 350 millones ejecutados —más del 70% del programa total de 500 millones— a precios por encima de valoración. La deuda neta se redujo un 6% respecto al cierre de 2025, situando el LTV en el 36,7%.