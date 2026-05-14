Bizum Pay retrasa su despliegue total y no garantiza una fecha para todos los usuarios: "será gradual, dependerá de cada entidad"

A pocos días de la llegada de Bizum Pay, el nuevo método de pago ideado por la fintech española propiedad de los bancos para pagar en los comercios, la entidad no puede asegurar una fecha en la que, finalmente, el sistema podrá ser empleado por todos los usuarios españoles, independientemente del banco que sean.

Inicialmente, se había marcado en el calendario el lunes 18 de mayo como fecha clave para el pistoletazo de salida de la funcionalidad, aunque, eso sí, siempre con la advertencia de que este proceso sería gradual, debido a que cada banco "es un mundo" y a que la implementación de este nuevo servicio depende casi enteramente de ellos.

Ahora, si bien esta fecha sigue en pie, se desvanece la promesa de que todos los clientes, independientemente de la entidad bancaria a la que pertenezcan, tendrán la posibilidad de emplear este método de pago. Lo que sí que es seguro es que entidades como BBVA, CaixaBank y algunas cajas rurales sí prevén activar el servicio desde el próximo lunes a través de sus propias aplicaciones bancarias.

Dos formas de pagar con Bizum en tiendas físicas

Sin embargo, ¿qué ocurre con el resto? Lo cierto es que desde el principio Bizum dejó claro que existirán dos formas de pagar en comercios físicos a través de Bizum. La primera, que sí estará disponible el 18 de mayo en entidades como BBVA, CaixaBank y algunas cajas rurales, permitirá realizar el pago desde la propia 'app' del banco, sin necesidad de descargar ningún software adicional.

La segunda forma es la que se aplica al resto de bancos, que no podrán ofrecer la funcionalidad desde su propia 'app', sino que obligarán a sus clientes a descargar la aplicación de Bizum Pay. Y es aquí, precisamente, donde habrá un retraso. Pese a que se esperaba que esta aplicación estuviera disponible la próxima semana, informaciones de los últimos días sugieren que finalmente quedará retrasada, al menos, hasta el 1 de junio.

"En el caso de la cartera digital Bizum Pay, ésta comenzará su despliegue la semana que viene entre grupos reducidos de usuarios y, a medida que se vaya avanzando, se concretará la fecha de apertura de la app al público en general y su disponibilidad en las tiendas de Apple y Google", subrayan desde Bizum.

"No obstante, es importante recalcar que el acceso al pago presencial con Bizum (tanto en las aplicaciones bancarias como en la aplicación Bizum Pay) comenzará la semana próxima, será gradual y dependerá de cada entidad bancaria y de su propia estrategia de despliegue", sostienen una vez más, aclarando que no será, ni mucho menos, un despliegue inmediato.

El reto de los comercios y los TPV

Además, fuentes financieras aclaran a EL PERIÓDICO que, a pesar de que los bancos pondrán a disposición de su clientela esta funcionalidad, de poco servirá hasta que exista una base considerable de comercios que acepten este método de pago. Porque el despliegue de Bizum Pay no solo se aplica a los clientes, sino también a los comercios. Estos irán recibiendo la funcionalidad a través de una especie de actualización de software en sus terminales de pago (TPV), por lo que el despliegue será, en todo caso, progresivo.

En cualquier caso, sea a través de la aplicación del banco o la de Bizum Pay, el pago a través de Bizum consistirá en una transferencia inmediata, cuenta a cuenta y sin contar con los clásicos intermediarios: las compañías de tarjetas, Visa y Mastercard, que operan un oligopolio en el sistema de pagos y de las que Bruselas lleva años queriendo distanciarse, dadas las cada vez más tensas relaciones con EEUU.

La apuesta europea por un sistema de pagos propio

Del mismo modo, fuentes de Bizum aclaran que la solución de pagos contará con una funcionalidad clave en un entorno cada vez más global: será interoperable. Esto significa que un usuario de Bizum podrá enviar y recibir dinero o pagar en comercios que se encuentren en países como Italia, Portugal, Alemania, Francia, Suecia o Dinamarca, pues Bizum será compatible con las soluciones utilizadas en cada país.

Esta función es una realidad gracias al trabajo del Banco Central Europeo (BCE), que proveerá a las soluciones de pago inmediatas, como Bizum en España, pero también Wero (Francia y Alemania), Bancomat (Italia) o MB WAY (Portugal), de una "infraestructura paneuropea gratuita", permitiendo a más de 120 millones de ciudadanos de la UE enviar y recibir dinero de forma gratuita e inmediata en virtud de esta interconexión.

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Esta funcionalidad ha representado históricamente una misión clave para Bruselas, que busca ganar soberanía monetaria respecto a EEUU. Con las relaciones transatlánticas cada vez más tensas, la UE quiere construir un sistema de pagos autóctono, que no dependa de entidades estadounidenses para funcionar. Pese a que la bandera de este proyecto es el euro digital, el proyecto estrella del BCE que empezará a probarse en 2027, los Bizums europeos son un pilar fundamental.