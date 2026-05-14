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III FORO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MEDITERRÁNEO

Aitor Moll: "El Mediterráneo vive un momento decisivo"

El consejero delegado de Prensa Ibérica reivindica el papel de los medios de comunicación como impulsores de espacios de reflexión capaces de conectar territorios

Madrid. 14.05.2026. III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.

Madrid. 14.05.2026. III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica. / José Luis Roca / EPC

Monique Zamora Vigneault

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Madrid
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El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, en el marco de la tercera entrega del Foro Económico y Social del Mediterráneo —que se celebrará el próximo 16, 17 y 18 de junio en Barcelona— ha dejado un mensaje claro: el Mediterráneo afronta un momento decisivo. "Nos enfrentamos a transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas de enorme alcance", manifestó el directivo en su intervención este jueves en el espacio de CaixaForum en Madrid. Algunos de los grandes retos que marcarán el futuro inmediato de la región, según Moll, son la transición energética, el impacto de la inteligencia artificial (IA), la competitividad europea, los movimientos migratorios, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad o la seguridad. A ello sumó además un contexto internacional "marcado por una creciente incertidumbre" y por conflictos que afectan directamente a la estabilidad de Europa y del Mediterráneo.

Entre ellos, destacan sobre todo las tensiones en Oriente Próximo, la guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias sobre el equilibrio geopolítico y energético internacional. "Nos recuerdan hasta qué punto el Mediterráneo es hoy un espacio estratégico y especialmente sensible a los grandes cambios globales", afirmó.

Creemos que el Mediterráneo debe tener voz propia. Una voz basada en la cooperación, en la capacidad de generar prosperidad y en una manera de entender el desarrollo donde la economía y el progreso social deben avanzar juntos

Aitor Moll

— consejero delegado de Prensa Ibérica

La nueva edición del foro llega precisamente en este contexto. "Hace dos años pusimos en marcha este proyecto con una idea muy clara: crear un gran espacio de encuentro y reflexión sobre el presente y el futuro del Mediterráneo", recordó Moll. El directivo subrayó que el foro ha demostrado, tras su paso por Valencia y Málaga, que responde a "una necesidad real" en un contexto cada vez más complejo para el arco mediterráneo.

Y, frente a este escenario, defendió la necesidad de reforzar la cooperación mediterránea desde una visión compartida del desarrollo económico y social. "Creemos que el Mediterráneo debe tener voz propia. Una voz basada en la cooperación, en la capacidad de generar prosperidad y en una manera de entender el desarrollo donde la economía y el progreso social deben avanzar juntos", señaló el consejero delegado de Prensa Ibérica.

Además, Moll reivindicó el papel de los medios de comunicación como impulsores de espacios de reflexión capaces de conectar territorios, instituciones y sectores económicos en torno a debates estratégicos para el país.

Barcelona acoge la tercera edición

El proyecto echó a andar hace tres años, impulsado tanto por Prensa Ibérica como la Fundación 'La Caixa', y ha pasado por anclas clave de la región, como Valencia y Málaga. La cita en Madrid sirvió de antesala del encuentro que Barcelona acogerá en junio.

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Barcelona albergará la tercera edición, una ciudad que, según Moll, "mejor representa el espíritu mediterráneo y europeo" del proyecto. "Barcelona es innovación, dinamismo económico, talento, cultura y conexión internacional. Es una ciudad profundamente conectada con el Mediterráneo y con capacidad para liderar muchas de las conversaciones que marcarán nuestros días".

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