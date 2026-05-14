Catalunya eleva a 22 las denuncias por saltarse las restricciones de la peste porcina en Collserola

Las acciones para erradicar la peste porcina africana (PPA) en Catalunya empiezan a lanzar mensajes para el optimismo, aunque todavía es pronto para recuperar la normalidad y reabrir los espacios ahora cerrados a los ciudadanos. Y eso que, a pesar de las restricciones de acceso y de la vigilancia de policías locales, Mossos d'Esquadra y efectivos de los Agents Rurals para mantener el medio natural libre de la presencia humana (y evitar así que el virus de la PPA se propague), la Generalitat ha abierto de momento 22 expedientes sancionadores a personas que se han saltado esas limitaciones.

El dato lo ha adelantado este jueves el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que estima que en torno a la mitad de las nueve áreas que forman la zona de alto riesgo, en la que están incluidos 19 municipios del Barcelonès, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat, han quedado prácticamente "limpias" de estos animales silvestres. De hecho, en la zona cero del virus, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, "apenas quedan unos 20 ejemplares", ha apuntado Ordeig.

Este es un mapa que muestra las restricciones por la peste porcina en Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

"Estamos en unas semanas muy importantes y estamos haciendo un trabajo muy intensivo sobre el terreno", ha dicho Ordeig, tras explicar que la Generalitat va a reforzar su dispositivo con la contratación de tres nuevas empresas especializadas en la captura de fauna salvaje en zonas periurbanas. El titular de Agricultura no se ha atrevido a aventurar cuándo se podrá restablecer el acceso al medio natural en Collserola, pero no ha descartado que se puedan empezar a flexibilizar las restricciones en algunas áreas concretas del parque natural. "Lo estamos estudiando con el apoyo de los técnicos y científicos, pero no podemos arriesgarnos a dar ningún paso atrás", ha afirmado.

320 animales infectados

El balance de esta semana en la campaña contra la PPA ha arrojado otros 14 casos positivos, todos ellos dentro de la zona de alto riesgo (que, por tanto, sigue sin modificaciones), lo que eleva hasta 320 los jabalíes infectados desde el inicio del brote el 28 de noviembre del año pasado.

Según las estimaciones de la conselleria, además de la zona de Cerdanyola, "hay otras cuatro zonas dentro del perímetro de alto riesgo en las que quedan alrededor de 230 jabalíes, pero nos encontramos con otras, zonas muy boscosas, donde los censos no los podemos hacer con los drones y es difícil saber a cuánto asciende la población, como son el entorno de Collserola o la zona norte de Castellbisbal, donde está costando más", ha detallado Ordeig.

Reunión de la Taula del Senglar

Ordeig a presidio este jueves la segunda reunión que mantiene este año la Taula del Senglar de Catalunya, en la que la Generalitat ha anunciado al sector que el presupuesto destinado a reforzar las capturas de jabalíes y otras medidas para hacer frente a la sobrepoblación de esta especie se ha incrementado de 1,4 millones de euros a 5,19 millones de euros.

De entrada, se ha acordado una aportación extra de cerca de 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça, que coordina los trabajos de captura, a los que se suman las ayudas de 2,2 millones para reforzar la red de suministro y comercialización de la carne de caza, a cuyo consumo Agricultura ha dedicado ya campañas promocionales.