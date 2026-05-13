Los tres grandes bancos de Japón usarán IA de Anthropic contra ciberataques

Los tres bancos más grandes de Japón ganarán acceso al nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) Claude Mythos de la firma estadounidense Anthropic, para reforzar sus sistemas de defensa ante posibles ciberataques al sector financiero, informaron este miércoles medios de comunicación nipones.

La agencia de noticias Kyodo afirmó que la integración fue pactada durante el encuentro esta semana en Tokio de ejecutivos de las entidades bancarias MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. y Mizuho Bank con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Los bancos ganarán acceso al poderoso modelo de inteligencia artificial a finales de mes, indicó por su parte el diario económico Nikkei.

Protección ante los ciberataques

La medida responde al interés mostrado por Japón en integrar este modelo en sus sistemas financieros con el fin de protegerse ante ciberataques, en un momento en que Tokio y Washington han renovado su compromiso de respuesta coordinada frente a diferentes amenazas.

En este contexto, el Gobierno japonés confirmó ayer la creación de un grupo de trabajo público-privado, integrado por profesionales bancarios, tecnológicos y de otras instituciones, que se reunirá este jueves para coordinar la protección del ecosistema financiero japonés.

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El modelo, lanzado en abril, ha generado preocupación por su capacidad computacional de programación y ciberseguridad tan avanzada, que han provocado que la propia empresa haya vetado su lanzamiento al público general por considerarlo demasiado arriesgado.