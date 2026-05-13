Inteligencia artificial
Los tres grandes bancos de Japón usarán IA de Anthropic contra ciberataques
Los principales bancos japoneses MUFG, Sumitomo Mitsui y Mizuho tendrán acceso a la tecnología de IA de Anthropic a finales de mes.
Los tres bancos más grandes de Japón ganarán acceso al nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) Claude Mythos de la firma estadounidense Anthropic, para reforzar sus sistemas de defensa ante posibles ciberataques al sector financiero, informaron este miércoles medios de comunicación nipones.
La agencia de noticias Kyodo afirmó que la integración fue pactada durante el encuentro esta semana en Tokio de ejecutivos de las entidades bancarias MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. y Mizuho Bank con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Los bancos ganarán acceso al poderoso modelo de inteligencia artificial a finales de mes, indicó por su parte el diario económico Nikkei.
Protección ante los ciberataques
La medida responde al interés mostrado por Japón en integrar este modelo en sus sistemas financieros con el fin de protegerse ante ciberataques, en un momento en que Tokio y Washington han renovado su compromiso de respuesta coordinada frente a diferentes amenazas.
En este contexto, el Gobierno japonés confirmó ayer la creación de un grupo de trabajo público-privado, integrado por profesionales bancarios, tecnológicos y de otras instituciones, que se reunirá este jueves para coordinar la protección del ecosistema financiero japonés.
El modelo, lanzado en abril, ha generado preocupación por su capacidad computacional de programación y ciberseguridad tan avanzada, que han provocado que la propia empresa haya vetado su lanzamiento al público general por considerarlo demasiado arriesgado.
- El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
- Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
- Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto
- El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
- La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal