Heura empieza un año con más ingresos que gastos por primera vez en su historia

Las cuentas le han salido a Heura por primera vez en su historia. Ha sido solo este primer trimestre de 2026, pero la desarrolladora de alimentos a base de proteína vegetal está más que contenta con el hito por todo lo que supone: tras casi una década de vida invirtiendo mucho más de lo que tenía para desarrollar producto y llevarlo a cuantos más consumidores mejor, la empresa tiene la primera señal de que puede ganar dinero con su negocio.

La compañía termina el periodo de enero a marzo con 'ebitda' positivo. Esto son las ganancias (o pérdidas) antes de restar el pago de intereses, tasas, depreciaciones o amortizaciones, así que el mercado se fija en él como el indicador más fiable de si un negocio es viable o no, porque demuestra, dicho muy llanamente, que los ingresos cubren los costes.

Heura no desvela la cifra concreta, solo que la referencia son los 5 millones de euros en negativo registrados en 2024, que en 2025 se han reducido esas pérdidas operativas en un 75% (eso se traduce en algo más de 1 millón de euros de números rojos), que esperan que este 2026 sea el primer ejercicio entero de su historia con 'ebitda' positivo y que, si eso se cumple, prevén empezar a ganar dinero el año siguiente.

"El resultado refleja dos años de transformación profunda del modelo operativo de la compañía", explican desde la empresa, que en este tiempo ha tenido que recortar plantilla, salir de determinados mercados y concentrar la venta en los canales que les son más rentables.

La cara B de todo esto es haber terminado 2025 con un 10% menos de ingresos, incluso habiendo alcanzado –dicen– una cuota de mercado récord en España. Heura no precisa tampoco ni este porcentaje, ni el volumen de ingresos anuales registrado, pero en función de lo difundido otros años, esto serían unos 30 millones de euros de facturación anual.

Repliegue para volver a crecer

Esto es consecuencia, subrayan, de "concentrar la actividad en el sur de Europa y priorizar los mercados, canales y segmentos con mayor capacidad competitiva y potencial de rentabilidad". El resultado es ese recorte del 'ebitda' negativo y "sentar una base financiera más sólida para retomar el crecimiento".

Lo harán apoyándose en sus productos estrella (por ejemplo, las hamburguesas y bocados vegetales), lanzando más innovaciones (en 2025 han llevado a mercado cinco nuevas referencias, según compendia el comunicado) y adentrándose en el negocio de la restauración: Goiko, Ribs, Air Europa o MSC Cruises sirven Heura cuando un cliente demanda comida vegana o 'plant-based'.

"Durante los últimos dos años hemos priorizado construir unas bases fuertes antes que crecer a cualquier precio", concluye el cofundador y consejero delegado de Heura, Marc Coloma. "Este hito demuestra que transformar el sistema alimentario y construir un negocio sólido no son objetivos opuestos, sino parte de la misma visión", remata.