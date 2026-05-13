Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino PérezCopagoNorovirusTania DorisSeguridad NacionalEnrique RiquelmeHuelga profesoresTardeoHantavirusInterinosMarmitakoOsmantoLince
instagramlinkedin

Oferta de oposiciones

Nuevas oposiciones: el Consejo de Ministros aprueba 27.232 plazas para el empleo público del Estado

La Administración General del Estado ofertará 26.886 plazas, de las que 346 se destinarán a profesiones ligadas a la crisis climática, como meteorólogos o ingenieros forestales

Barcelona abre cuatro bolsas de trabajo en Parcs i Jardins para perfiles técnicos y de oficina

La Oferta de Empleo Público prevé un aumento neto de más de 6.000 trabajadores

La Oferta de Empleo Público prevé un aumento neto de más de 6.000 trabajadores / GUSTAVO SANTOS - ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP), ofertando hasta 27.232 plazas para puestos en el sector público del Estado.

La noticia ha sido comunicada este pasado jueves 7 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo de aumentar el grosor del cuerpo de empleo público en España.

Hasta 346 puestos para responder a la emergencia climática

Por un lado, las oposiciones en la AGE (Administración General del Estado) alcanzan una cifra de 26.886 plazas repartidas entre funcionarios de carrera y personal laboral: 20.541 se destinarán al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

En cuanto a las 346 plazas restantes, pertenecientes a la OEP extraordinaria, estas serán destinadas a profesiones en respuesta a la crisis climática. Entre ellos, se ofertan puestos de meteorólogos, ingenieros de montes y forestales, así como agentes medioambientales.

A su vez, las previsiones de empleo neto en el sector público señalan una cifra superior a los 6.000 empleos. De esta forma, teniendo cuenta nuevas contrataciones, jubilaciones o posibles bajas de empleados públicos, el Estado calcula un aumento de 6.200 trabajadores dentro del sector público estatal.

Un reparto de 1.965 plazas de turno libre para ser administrativo de la Seguridad Social

Según confirma el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, se publicarán hasta 1.965 plazas para los Cuerpos y Escalas de Administración de la Seguridad Social:

  • 1.510 plazas de ingreso libre. En este caso, se prevé, 250 plazas destinadas al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social y las otras 1.100 para el Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social (bachillerato o título equivalente como único requisito)
  • 455 plazas destinadas a la promoción interna

En cuanto a las plazas de acceso libre y las de promoción interna, estas se dividen en distintas secciones, con especial importancia en el cuerpo administrativo de la Seguridad Social, que cuenta con la mayor proporción de plazas ofertadas en ambos casos.

Además, la OEP 2026 ha reservado un 10% de las plazas destinadas para personas con discapacidad, es decir, 2.869 puestos de trabajo, de los que 538 estarán reservados a ciudadanos con discapacidad intelectual.

Noticias relacionadas

A su vez, las autoridades han informado de que realizará un seguimiento de los procesos de selección, para conseguir un control más efectivo. La intención sería evitar que los trámites se alarguen más de un año desde la publicación de convocatorias, además de habilitar diferentes sedes a lo largo del país para realizar las pruebas.

TEMAS

  1. El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
  2. Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
  3. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  4. Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
  5. Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto
  6. El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
  7. La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
  8. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal

Detenida una persona por estafar a 13 ancianos con la técnica de la "urgencia hospitalaria"

Detenida una persona por estafar a 13 ancianos con la técnica de la "urgencia hospitalaria"

Niubó admite que el contexto para desplegar mossos en las escuelas no ha sido era "el más adecuado"

Niubó admite que el contexto para desplegar mossos en las escuelas no ha sido era "el más adecuado"

El Sónar ambiciona un récord de público, 160.000 personas, con jornadas de hasta 14 horas de música ininterrumpidas en Fira Gran Via

El Sónar ambiciona un récord de público, 160.000 personas, con jornadas de hasta 14 horas de música ininterrumpidas en Fira Gran Via

Feijóo promete 10.000 psiquiatras y psicólogos para luchar contra la lacra de la salud mental

Feijóo promete 10.000 psiquiatras y psicólogos para luchar contra la lacra de la salud mental

El primer Pans & Company de Barcelona se reinventa como Pans en la plaza de Urquinaona

El primer Pans & Company de Barcelona se reinventa como Pans en la plaza de Urquinaona

Parfois abre su primera pop up en Barcelona con moda Bridal

Parfois abre su primera pop up en Barcelona con moda Bridal

UGT denuncia a España ante Europa por no garantizar el derecho a la vivienda

UGT denuncia a España ante Europa por no garantizar el derecho a la vivienda

Eloi Planes, nuevo presidente de la Empresa Familiar: "Los empresarios no somos el problema, somos la solución"

Eloi Planes, nuevo presidente de la Empresa Familiar: "Los empresarios no somos el problema, somos la solución"