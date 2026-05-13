Nuevas oposiciones: el Consejo de Ministros aprueba 27.232 plazas para el empleo público del Estado

Esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP), ofertando hasta 27.232 plazas para puestos en el sector público del Estado.

La noticia ha sido comunicada este pasado jueves 7 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo de aumentar el grosor del cuerpo de empleo público en España.

Hasta 346 puestos para responder a la emergencia climática

Por un lado, las oposiciones en la AGE (Administración General del Estado) alcanzan una cifra de 26.886 plazas repartidas entre funcionarios de carrera y personal laboral: 20.541 se destinarán al acceso por turno libre y 6.345 para promoción interna.

En cuanto a las 346 plazas restantes, pertenecientes a la OEP extraordinaria, estas serán destinadas a profesiones en respuesta a la crisis climática. Entre ellos, se ofertan puestos de meteorólogos, ingenieros de montes y forestales, así como agentes medioambientales.

A su vez, las previsiones de empleo neto en el sector público señalan una cifra superior a los 6.000 empleos. De esta forma, teniendo cuenta nuevas contrataciones, jubilaciones o posibles bajas de empleados públicos, el Estado calcula un aumento de 6.200 trabajadores dentro del sector público estatal.

Un reparto de 1.965 plazas de turno libre para ser administrativo de la Seguridad Social

Según confirma el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, se publicarán hasta 1.965 plazas para los Cuerpos y Escalas de Administración de la Seguridad Social:

1.510 plazas de ingreso libre . En este caso, se prevé, 250 plazas destinadas al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social y las otras 1.100 para el Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social (bachillerato o título equivalente como único requisito)

. En este caso, se prevé, destinadas al y las otras para el (bachillerato o título equivalente como único requisito) 455 plazas destinadas a la promoción interna

En cuanto a las plazas de acceso libre y las de promoción interna, estas se dividen en distintas secciones, con especial importancia en el cuerpo administrativo de la Seguridad Social, que cuenta con la mayor proporción de plazas ofertadas en ambos casos.

Además, la OEP 2026 ha reservado un 10% de las plazas destinadas para personas con discapacidad, es decir, 2.869 puestos de trabajo, de los que 538 estarán reservados a ciudadanos con discapacidad intelectual.

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A su vez, las autoridades han informado de que realizará un seguimiento de los procesos de selección, para conseguir un control más efectivo. La intención sería evitar que los trámites se alarguen más de un año desde la publicación de convocatorias, además de habilitar diferentes sedes a lo largo del país para realizar las pruebas.