Millones de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo pese a las subidas salariales

Aunque los salarios están subiendo en España, eso no significa necesariamente que los trabajadores ganen más dinero en términos reales. En muchos casos ocurre justo lo contrario. Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo muestran que millones de empleados siguen perdiendo poder adquisitivo porque sus convenios colectivos no incluyen mecanismos que permitan actualizar automáticamente los sueldos cuando la inflación supera las subidas pactadas. El problema afecta especialmente a sectores como la agricultura y buena parte de los servicios, donde la protección frente al encarecimiento de la vida es mucho menor.

Según el resumen estadístico de convenios colectivos registrado hasta abril de 2026 por el departamento que dirige Yolanda Díaz, la subida salarial media pactada en convenio se sitúa en el 2,94%, mientras que el IPC interanual se mantiene por encima de ese nivel. El resultado es que muchos trabajadores continúan viendo cómo los precios crecen más rápido que sus nóminas.

El dato más relevante del informe es otro: solo el 39,4 % de las personas cubiertas por convenios colectivos dispone de cláusulas de garantía salarial, un mecanismo que permite revisar o compensar los salarios si la inflación termina siendo superior a la prevista. En otras palabras, más de seis de cada diez trabajadores afectados por convenio no tienen blindaje frente a futuras subidas del coste de la vida.

Agricultura y servicios, los sectores con menor protección

El informe del Ministerio refleja diferencias importantes entre sectores. La industria mantiene una mayor cobertura de cláusulas de revisión salarial y convenios con incrementos más elevados, mientras que agricultura y servicios aparecen como los ámbitos más vulnerables ante la inflación.

En el sector agrario, la presencia de mecanismos de actualización salarial sigue siendo reducida. En los servicios, donde se concentran actividades como la hostelería, el comercio, la limpieza o los cuidados, la situación también es especialmente sensible por el elevado volumen de trabajadores afectados y por los salarios más ajustados en muchas actividades.

Foto de archivo de tres agricultores trabajando en la cosecha / Ferramn Nadeu

La consecuencia práctica es que una parte importante de los empleados puede encadenar varios años de pérdida de capacidad de compra aunque sus sueldos suban sobre el papel.

El fenómeno no es nuevo, pero continúa dejando señales claras en la negociación colectiva. Durante los últimos años, sindicatos y patronales han tratado de incorporar fórmulas de revisión vinculadas al IPC para evitar un deterioro continuado de los salarios, especialmente tras el fuerte repunte inflacionario registrado desde 2022.

Cláusulas de garantía salarial

Las llamadas cláusulas de garantía salarial se han convertido en uno de los elementos más importantes de la negociación colectiva en un contexto de inflación elevada.

Se trata de mecanismos incluidos en los convenios que permiten corregir o revisar los salarios si el IPC acaba superando la subida inicialmente pactada. Sin esas cláusulas, los trabajadores pueden recibir incrementos salariales que, en la práctica, resultan insuficientes para mantener su nivel de vida.

Aumento de los convenios

El Ministerio de Trabajo también constata que el número de convenios registrados y de trabajadores cubiertos sigue aumentando durante 2026, lo que refleja una actividad negociadora elevada. Sin embargo, los datos evidencian que la recuperación salarial continúa siendo desigual según el sector y el tipo de convenio.

Mientras algunas ramas de actividad han logrado introducir fórmulas de protección frente a la inflación, otras siguen dependiendo de incrementos pactados que pueden quedarse cortos si los precios vuelven a repuntar en los próximos meses, haciéndoles perder poder adquisitivo.

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El resultado es un mercado laboral en el que la evolución de los salarios ya no depende solo de cuánto sube una nómina, sino de si ese incremento es suficiente para compensar el coste real de vivir en España.