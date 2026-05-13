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Sector de las reformas

Manuel, albañil: “No suelo pedir dinero por adelantado. A mi me gusta llegar con todo el material a la obra y darle la confianza al cliente"

El sector de la albañilería se enfrenta a una escasez de relevo generacional mientras Manuel narra su experiencia de más de 20 años en el oficio

¿Por qué nadie quiere ser albañil ni con sueldos de 2.500 euros?

Con 12 años como albañil autónomo, Manuel destaca la importancia del trato cercano con el cliente y el boca a boca

Con 12 años como albañil autónomo, Manuel destaca la importancia del trato cercano con el cliente y el boca a boca / ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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El sector de la albañilería se ha vuelto uno de los contextos laborales más afectados por la falta personal, sobre todo de las nuevas generaciones. Generalmente, no todo el mundo elige esta profesión, ya sea por el esfuerzo que conlleva o por los salarios irregulares en algunos casos.

De tal forma, siempre surgen casos de personas con experiencia en el sector que deciden contar cómo les fue desde sus inicios hasta el día de hoy. Un gran ejemplo de ellos es el de Manuel, albañil de 42 años de origen cordobés, que tomó la decisión de adentrarse en la obra.

Sin ningún contacto previo con el sector de la construcción y reformas

Manuel no venía de una familia relacionada con el mundo de las reformas o la albañilería, además él solo había estudiado una carera de administración de empresas. Por ello, las reformas era una oportunidad nueva para él, pero que terminó llamándole la atención.

Cuando se introduce en el mercado laboral, descubre que el trabajo de oficinista no es una profesión hecha para él, por lo que decide meterse de lleno en la obra. En este caso, tras un par de años trabajando en empresas, decide trabajar por cuenta propia.

A sus 21 años, Manuel lleva a cabo reformas y cerramientos por su lado, durante un periodo de cuatro años. Sin embargo, con la llegada de la crisis económica, decidió reinventarse y cambiar de modalidad, pasándose a los encofrados, consiguiendo trabajo hasta los 30 años.

A partir de este momento, después de seguir el consejo de su gestor, tomaría una decisión clave: se convierte en un trabajador autónomo. Sin duda, este sería el camino más efectivo para él, dedicándose hasta la actualidad a ser albañil autónomo, cargando con 12 años a sus espaldas.

Una empresa de tres personas centrada en el trato personal

En cuanto a la plantilla, son tres personas en su empresa en total que se dedican a realizar las obras, sobre todo de nueva construcción. Aun así, siempre pueden surgir oportunidades para llevar a cabo reformas. Actualmente, cuenta con tres proyectos en activo, dos en casa y otro más en un local.

Por regla general, siempre intenta tener un trato cercano con sus clientes, sobre todo para evitar problemas de confianza o en cuanto a los pagos. A su vez, algunas veces pueden aparecer familiares o conocidos de otros clientes que necesitan una reforma o cualquier tipo de obra. De esta manera, el boca a boca se vuelve imprescindible para su trabajo.

En todo caso, Manuel tiene claro que si tuviese que volver al punto de partida cuando abandonó el trabajo de oficina, su decisión sería un poco diferente. Para él, la obra sigue siendo la mejor opción, pero le gustaría probar otras opciones dentro del sector.

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En este sentido, si tuviera la posibilidad, probablemente se formaría para ser arquitecto o aparejador, ya que son opciones son muy atractivas para él. Los principales motivos serían la tranquilidad que ofrecen, además de la menor carga de esfuerzo físico que implican. A su vez, cree que estas opciones le permitirían aspirar a un salario mayor.

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