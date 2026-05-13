Riqueza Florentino Pérez
El legado empresarial de Florentino Pérez se extiende más allá del Real Madrid: desde construcción inmobiliaria hasta inversiones en aviación
El presidente del Real Madrid acumula una fortuna de 3.100 millones de euros, situándose como el décimo hombre más rico de España según la lista Forbes
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Después del anuncio de elecciones en la presidencia del Real Madrid, solo queda preguntarnos cómo será el futuro del club. Florentino Pérez, su actual presidente, ha tomado la decisión tras algo más de dos décadas al frente de la agrupación deportiva.
De esta forma, se convierte en uno de los dirigentes con más años a cuestas en la Casa Blanca, solo por detrás de Santiago Bernabéu, con nada menos que 35 años como presidente del Real Madrid.
En el décimo puesto de multimillonarios españoles
Sin embargo, a pesar de no recibir un sueldo por su puesto, Florentino Pérez se ha convertido en una de las personas más ricas del país. A dia de hoy, el multimillonario habría amasado una fortuna de aproximadamente 3.100 millones de euros.
De hecho, recientemente su patrimonio ha sufrido un importante aumento en solo tres años, pasando de unos 1.900 millones en 2023 hasta su cifra actual (un crecimiento total del 15%)
Según confirma la lista Forbes, el magnate se convierte en el décimo multimillonario español con mayor patrimonio, por detrás de figuras emblemáticas como Amancio Ortega, fundador de Zara e Inditex, y su hija Sandra Ortega, o el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig.
Su mayor apoyo financiero: la constructora ACS
Pero, ¿cuál es el secreto de esta fortuna multimillonaria? Uno de los pilares clave ha sido su presidencia en la marca ACS. Esta constructora ha conseguido crecer en los últimos años, con adquisiciones como Dragados. Una gran muestra de ello ha sido su revalorización en bolsa.
En el año 2021, una acción de la empresa ACS tenía un valor de 26 euros. A día de hoy, una participación roza los 130 euros, es decir, habría multiplicado su valor por cinco. Además, solo en el primer trimestre del año, la compañía habría facturado 12.344 millones de euros, es decir, un 4,7% más que en 2025.
A lo largo de los últimos años, Florentino ha aumentado poco a poco su participación en la empresa, convirtiéndose en su mayor accionista, con un 14,56% del capital de la empresa. Por otro lado, solo con su puesto de presidente, habría cobrado un sueldo de 9,1 millones de euros en 2025 (un 15% más que el año anterior).
Otras propiedades del empresario madridista
Entre el resto de adquisiciones, Pérez posee Rosan Inversiones, una sociedad patrimonial con la que administra una de sus empresas más desconocidas: Floma Aviación, una compañía dedicada al alquiler de aeronaves, a la que pertenece su jet privado, el Falcon 2000, con un valor entre los 25 y 30 millones de euros.
En cuanto al ámbito inmobiliario, el empresario posee varias propiedades. Uno de las más conocidas es su 'megamansión', con más de 2.600 metros cuadrados. Esta se ubica en El Viso, considerado el barrio más caro de la ciudad de Madrid.
Aunque su interés inmobiliario no se centra solo en la capital, ya que Pérez posee una casa de 250 metros cuadrados ubicada en la zona de Bahía Blanca, en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Con todo ello, la fortuna del alto cargo del Real Madrid nos muestra la capacidad no solo deportiva, sino también empresarial y financiera que ha desarrollado en los últimos años, permitiéndole alcanzar cifras impensables para la mayoría.
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