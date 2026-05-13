Leche Pascual empieza a envasar este miércoles la producción de Llet Nostra en su planta de Aranda de Duero

La producción de Llet Nostra, que desde 2018 se envasaba en las instalaciones de Leche Pascual en Gurb (Osona), se traslada desde este miércoles a la planta que la compañía castellanoleonesa tiene en Aranda de Duero, en Burgos, a la que el pasado fin de semana llevó también una de sus dos líneas de uperización y empaquetado. De esta manera, la leche que producen el centenar de granjas que comercializan su producción bajo el paraguas de la marca Llet Nostra viajará hasta tierras burgalesas y regresará a Catalunya para ser comercializada, según han confirmado fuentes de la compañía. "Pascual es en estos momentos nuestro proveedor y si este proveedor decide irse, nosotros no podemos más que aceptarlo", ha explicado una portavoz.

Con todo, ha agregado la misma fuente, "Llet Nostra va a buscar cómo mantener su compromiso con el sector lechero catalán y tiene previsto mantener contactos para que el envasado pueda hacerse también en Catalunya". De momento, no ha trascendido con qué centrales lecheras está trabajando, pero lo cierto es que el mapa se restringe a tres plantas con suficiente capacidad industrial: la que Lactalis tiene en Mollerussa (Pla d'Urgell), la de Làctia Agroalimentària en Vidreres (Gironès) y la de Letona-Cacaolat en Santa Coloma de Gramenet, en el área metropolitana de Barcelona.

Desde Pascual ya informaron hace unos días de que el traslado de la maquinaria de envasado de leche se enmarcaba en el "proceso de reorganización" de la fábrica de Gurb, que ha sido adquirida por Casa Tarradellas para producir en ella la mozzarella para sus pizzas. "Dado que la actividad de la factoría se centrará ahora en la elaboración de queso, es lógico adaptar los medios productivos a esa nueva realidad", argumentó la empresa como justificación del traslado de la maquinaria de envasado de leche.

Llet Nostra comercializó 35 millones de litros en el ejercicio de 2024, año en el que obtuvo una facturación de 33,9 millones de euros. Su mercado es estrictamente catalán y sus proveedores de leche granjas pequeñas y medianas, "todas ellas con certificado de bienestar animal", explicaba recientemente a este diario su presidente, Jordi Riembau, quien destacó también que otro de los compromisos de la marca es pagar un precio justo a los productores, actualmente de 50 céntimos el litro de leche.

Las negociaciones con la empresa

Mientras tanto, tras la jornada de huelga protagonizada el lunes por una amplia mayoría de trabajadores de la planta de Leche Pascual en Gurb, como protesta por la "incertidumbre" de su futuro laboral, los sindicatos han seguido insistiendo en que su voluntad es "negociar", pero aseguran que la empresa no les ha brindado "la oportunidad para sentarse y hablar", según ha informado la agencia Efe.

Pascual, por su parte, ha insistido en que no hay despidos ni se ha abierto ningún procedimiento legal de extinción colectiva, sino que existe "una oferta de continuidad de empleo por parte de Casa Tarradellas, formulada de manera individual, que mantiene salario y antigüedad". La compañía también ha advertido de que si esta vía no prosperara y fuera necesario activar un marco diferente, se iniciaría "el correspondiente procedimiento legal de extinción colectiva". Pero ha remarcado que "actualmente, dicho procedimiento no está abierto".