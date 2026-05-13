Dos millones de pensionistas quedan exentos del nuevo copago farmacéutico

El Gobierno exime totalmente del copago farmacéutico a unos dos millones de jubilados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles un real decreto que establece las bases de la prestación farmacéutica ambulatoria y libra del abono a todo aquel pensionista que esté cobrando el complemento a mínimos, lo que equivale a unos 2,1 millones de personas, según los últimos datos oficiales. El Ejecutivo mejora así su protección al colectivo de jubilados, ya que hasta ahora solo estaban exentos del 100% del copago aquellas personas que ingresaran una prestación pública de menos de 5.635 euros anuales. Ese umbral se mantiene y se eleva hasta los 11.000 euros si la persona no está obligada a presentar la declaración de la renta.

El Gobierno ha justificado la exención del pago de medicamentos con receta a parte de los jubilados debido al "actual contexto internacional", que está originando un "incremento significativo de los costes energéticos y de la inflación, con un impacto directo sobre la economía de los hogares". La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó en rueda de prensa este pasado martes una reforma que recoge este miércoles ya el BOE y que pretende "corrigir las desigualdades del sistema actual, protege especialmente a los enfermos crónicos con rentas bajas y medias y adapta el copago a la realidad de muchas familias", según defendió.

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Uno de los colectivos más beneficiados de la reforma son los jubilados que perciben una pensión con complementos a mínimos, un total de 2,1 millones de personas. Con un importante peso de los autónomos, que representan un 40% de esos dos millones de beneficiarios.