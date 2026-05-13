Una jubilada de 87 años denuncia la situación de muchas mujeres que trabajaron sin cobrar: "No cobro nada de pensión"

Durante años, la vida laboral de muchas mujeres en España se realizó fuera de las cotizaciones de la Seguridad Social. Hace un tiempo, una generación entera se dedicó al cuidado del hogar o colaboraron en el negocio familiar.

Como resultado, hoy en día no hay ninguna pensión a su nombre. En este contexto, algunas mujeres dependen de la prestación de sus cónyuges para evitar la vulnerabilidad económica.

Esta la situación de Ana, una jubilada de 87 años, cuya única fuente de ingresos es la pensión que cobra su marido. La mujer ha concedido una entrevista para 'NoticiasTrabajo', explicando la realidad de miles de ciudadanas.

"Yo soy jubilada, pero jubilada por la edad que tengo, porque de pensión no cobro nada de nada. Mi marido es el que lleva las cosas y él sí cobra, pero yo no", explica ante las cámaras del citado medio.

A continuación, la reportera pregunta a la mujer donde ha trabajado. "Con él, en el despacho", afirma Ana. Según cuenta sobre la pensión, la jubilada explica "nunca he ido a rogar, a que me la dieran".

Afortunadamente, la situación del matrimonio les permite vivir adecuadamente: "Sí, sí, vivo bien, no tengo ningún problema. Nadie me ha dicho que no la pidiera. Solo que mi marido se ha ocupado de que en casa no falte nada".

Una jubilada calcula su pensión. / FREEPIK

En cuanto al momento y los precios actuales, Ana hace una reflexión: "La vida la veo cara para gente que tiene que buscarse la vida sola, sin nadie que le aporte nada. Creo que está muy caro todo y no sé como pueden salir adelante".

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Además, el escenario podría complicarse dependiendo del contexto familiar y personal de cada ciudadano. "Si tienen hijos, padres mayores, bueno, si tienen pensión, pues bueno... esto se debería mirar", sentencia la jubilada.