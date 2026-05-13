HIG compra Vítaly para fusionarla con Avanta y crear el líder europeo de la prevención de riesgos laborales

El fondo de inversión estadounidense H.I.G. Capital ha cerrado la compra de una participación mayoritaria en Vítaly, la firma extremeña de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de fusionarla con Avanta, la compañía valenciana del mismo sector en la que ya es accionista desde el pasado agosto. La operación, anunciada este miércoles, está sujeta a la aprobación de la Comisión Europea en materia de control de concentraciones, así como al visto bueno de inversiones extranjeras directas en España.

Los vendedores son Artá Capital y Corpfin Capital, las dos gestoras de capital privado que respaldaban a los fundadores de Vítaly. Los socios fundadores Andrés López y Jesús Nieto se mantienen como inversores y asumirán la función de consejeros delegados del grupo resultante, que tendrá la misión de integrar ambas empresas. Josep Pla, fundador de Avanta, y el fondo español MCH —que ya tenía posición minoritaria en esa compañía— formarán parte del consejo de administración del nuevo grupo.

El resultado será un operador de primer nivel en España y con vocación europea. Vítaly cuenta con más de 4.200 empleados, 150.000 clientes y protege a una población laboral de 2,5 millones de personas, con 190 centros propios y 100 unidades móviles. Avanta, por su parte, supera los 100.000 clientes y tiene presencia en más de 250 centros médicos, con una plantilla de más de 2.000 personas y una facturación que roza los 200 millones de euros. Sus directivos han señalado estar "muy ilusionados" ante los retos de la internacionalización y el desarrollo de servicios digitales basados en inteligencia artificial orientados al bienestar y la salud laboral.

Una operación que ya estaba en el guión

La fusión no ha pillado por sorpresa a los conocedores del sector. En septiembre de 2025, fuentes conocedoras ya apuntaban que Vítaly, propiedad entonces de Artá Capital, era una de las compañías del ámbito sanitario que "sonaba en todas las quinielas del M&A". De hecho, el mercado de fusiones y adquisiciones en salud ya se preveía como uno de los sectores llamados a concentrar más inversión en España, con fondos buscando rotar carteras y recoger beneficios tras años de acumulación de activos. La propia entrada de HIG en Avanta, cerrada en agosto de 2025, se interpretó entonces como el primer paso de una estrategia de consolidación más amplia en prevención de riesgos laborales.

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Así, HIG, con cerca de 74.000 millones de dólares en activos bajo gestión, ejecuta ahora la segunda pata de esa estrategia de buy-and-build —adquirir una plataforma y crecer mediante compras complementarias— que es uno de sus sellos de identidad en Europa. En la operación, los asesores de los vendedores fueron Arcano Baird, Boston Consulting Group, Deloitte y Garrigues. HIG contó con Alvarez & Marsal, Cuatrecasas, Ernst & Young y Paul, Weiss.