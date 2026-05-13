El Govern certifica su apuesta por la defensa firmando un convenio de colaboración con AeroS

“La apuesta de Catalunya por el sector es clara y contundente”. Miquel Sàmper, conseller de Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya lleva semanas siendo más que claro con que la comunidad pondrá todo de su parte para ser un actor mucho más activo, decisivo y determinante en la industria de la defensa.

Así se pronunció, por lo menos, en la presentación de un informe elaborado por la Cambra de Comerç que proponía líneas de actuación a la administración y al tejido empresarial catalanes para lograrlo. Lo refrendó el mismo presidente Salvador Illa, días después, en un acto que el gigante del sector Indra celebró, oportunamente, en Barcelona. Y así lo ha formalizado este miércoles el Govern firmando un acuerdo de colaboración de tres años con AeroS, la asociación empresarial de referencia en este sector.

Se trata de una organización que lleva un tiempo trabajando en darle visibilidad y abrirle oportunidades al sector de la aeronáutica y el espacio, pero que ha acabado abrazando también la causa de la defensa. AeroS se presentó oficialmente en sociedad a principios de abril, cuando aseguró que su intención era que Catalunya estuviera mucho más presente en la distribución de los fondos estatales para proyectos de defensa. Su meta es que lleguen a la comunidad el 25% de las grandes adjudicaciones, en línea con lo que Catalunya aporta al conjunto del PIB español.

Alineados, pues, sector público y privado, han decidido formalizar un convenio de colaboración para "desplegar el sector de la seguridad y la defensa en Catalunya". Es un acuerdo que estará vigente hasta 2028 y que pretende "coordinar" las actuaciones para lograr objetivos que son comunes: "Consolidar Catalunya como ecosistema europeo de referencia en los sectores de la seguridad, la aeronáutica y la defensa", "acompañar al tejido industrial catalán en la transformación para poder proveer al sector de la seguridad" y "apoyar el crecimiento y consolidación del tejido de empresas desarrolladoras de tecnologías duales".

Dicho de otro modo, pretenden que, igual que esta región se ha convertido en una de las referencias europeas en emprendimiento, desarrollo tecnológico en general e innovación sanitaria en particular, sea también conocida por el número de compañías tecnológicas que participan de algún modo en la industria de la defensa de Europa: ya sea fabricando material para el ejército o encargándose de tareas de ciberseguridad de lo más delicadas.

Y la clave, en este sentido, es tanto que las pymes que ya disponen de productos útiles para este sector sepan como ampliar su cartera de clientes en esa dirección, como que grandes compañías industriales adapten su operativa para producir para ellos. El ejemplo más paradigmático –incluido en el informe de la Cambra de Comerç– es Seat, que parece estar barajando la posibilidad de fabricar vehículos militares en Martorell.

Expectativas del acuerdo

De hecho, el convenio firmado entre Gorven y AeroS contempla la organización conjunta de jornadas de sensibilización, formación y capacitación para las empresas con mayor potencial de entrada en este ámbito, y han empezado por las compañías del sector de la automoción. Continuarán este 18 de mayo con las empresas del sector aeroespacial, y está previsto también involucrar más adelante a las metalúrgicas.

"El convenio permitirá impulsar actuaciones estratégicas para situar Catalunya en una posición idónea para aprovechar las oportunidades que se abren en este ámbito", apunta el conseller Sàmper, que ha representado a la Generalitat en la firma de este acuerdo, junto al secretario de Empresa i Competitivitat y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, y la secretaria de Polítiques Digitals, Maria Galindo, también directamente involucrada en la alianza. "Este objetivo solo lo lograremos desde el impulso que nos ofrece la colaboración público-privada y por eso ir de la mano de AeroS es la mejor garantía de éxito", justifica.

"El nuevo escenario geopolítico abre una oportunidad: tenemos tecnología, una industria solvente y preparada, talento y gran capacidad", ha correspondido Santiago Ballesté, presidente de AeroS, acompañado de la directora de la asociación, Neus Olea. "Tenemos ilusión de futuro y el convenio que hoy firmamos es un ejemplo porque la colaboración público-privada nos da el empujón que necesitamos", ha concluido.