Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: "Empeorará muchísimo más si el Gobierno continúa así"

La situación es la inversa a la de la burbuja inmobiliaria. Antes había muchísima oferta y poca demanda, y ahora ocurre justo al revés. ¿Hemos visto solo la punta del iceberg de la crisis de vivienda?

Empeorará muchísimo más si el Gobierno continúa así. El gran responsable de la escasa capacidad para satisfacer los deseos de vivienda de las familias es el Gobierno. Se ha dedicado a intentar ganar votos engañando a la población, principalmente a instancias de Sumar, en lugar de resolver los problemas.

El economista Gonzalo Bernardos, antes de la entrevista, en la sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

¿Por ejemplo?

Si necesitas que se construyan más viviendas, mejora la capacidad para transformar suelo agrícola en suelo residencial. ¿Por qué los ayuntamientos otorgan licencias seis meses más tarde de lo solicitado? ¿Por qué obligas a hacer viviendas de al menos 80 metros cuadrados y no permites hacer viviendas de 40? ¿Por qué no haces hipotecas al 100% avaladas por el Gobierno, pero con inteligencia? El ICO lo hizo muy bien cuando el Gobierno avaló créditos a empresas, pero en vivienda está siendo un desastre. ¿Por qué no permites a las familias comprar el vuelo sin necesidad de comprar el suelo, algo que abarataría muchísimo el precio de la vivienda? Si el acceso a la vivienda es fundamental, ¿por qué cobras un 10% de IVA cuando se compra una vivienda nueva y en muchos lugares un 10% de transmisiones patrimoniales? Esto es un despelote total. ¿Cómo puede ser que en muchas promociones gane más la administración que el promotor? Si solo haces 14.000 VPO, que es un chiste, permite al menos que el mercado de alquiler sea mucho mayor ofreciendo incentivos a los propietarios para que pongan muchas más viviendas en el mercado. Tú no puedes ir contra el mercado, pero sí puedes engañarlo. Si se invierte mucho más, en lugar de haber más demanda que oferta, habrá más oferta que demanda y los precios bajarán. ¿Por qué no se acepta esa medida? Porque políticamente se interpreta que quita votos. Es penoso.

¿Vamos camino de otra burbuja?

Para que haya una burbuja inmobiliaria, la banca tiene que hacer barbaridades. De 2005 a 2007 dio créditos a todo el mundo, incluso al que no se lo merecía porque no ofrecía suficientes garantías de pago. Ahora la banca está siendo razonablemente prudente. En términos relativos, se está dando, descontando la inflación, el 35% del crédito que se dio en 2006. Por lo tanto, no hay excesivo crédito y no hay burbuja. Aunque siempre, cuando se habla de burbuja, hay que decir que no la hay... por ahora.

¿Cuánto va a durar el actual 'boom' inmobiliario? ¿Van a seguir subiendo los precios?

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Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom se acabe. La primera, que suban mucho y se queden altos los tipos de interés, algo que no veo, entre otras cosas porque la guerra del Golfo Pérsico tiene todas las perspectivas de ser breve. Segundo, que España caiga en una crisis económica que dure bastante tiempo, algo que tampoco veo, porque la situación macroeconómica es excelente, aunque tengamos un Gobierno que no gobierna al no aprobar presupuestos. Y, tercero, que los bancos vuelvan a enloquecer. Pero no lo harán, porque los principales dirigentes estuvieron en la burbuja inmobiliaria y no quieren repetir, de ninguna manera, lo mal que lo pasaron en los años posteriores.