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Los repartidores de Glovo para los supermercados de Barcelona eligen representantes sindicales
CCOO se impone como vencedor de los comicios, con siete representantes, seguido por UGT, con dos miembros del comité de empresa
Glovo inicia un ere para despedir a 750 repartidores en España
Los trabajadores de la división de supermercados de Glovo en Barcelona han celebrado elecciones sindicales para elegir a sus representantes del comité de empresa. CCOO ha obtenido una mayoría de representantes, revalidando así su liderazgo en la capital catalana. Entre los repartidores de restaurantes, el segmento más grande de plantilla de Glovo, todavía no se han celebrado comicios sindicales en Barcelon por falta de candidaturas.
De los nueve delegados elegidos en las votaciones de este pasado martes, CCOO ha logrado siete representantes y la UGT los dos restantes. El censo electoral estaba formado por 203 empleados y un total de 132 han participado en la votación, según cuentan desde los sindicatos. La cifra representa una participación del 65% de la plantilla.
La división de 'Glovo Groceries' gestiona la distribución de productos propios de supermercados desde almacenes urbanos propios a domicilios. En esta división, los repartidores operan con contratos laborales desde 2021, a diferencia del resto que lleva menos de un año en plantilla. CCOO mantuvo un sonoro conflicto laboral en 2021, cuando la central le montó a Glovo una huelga para mejorar las condiciones laborales de los 'riders' y que dejaran de operar a través de ETT.
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