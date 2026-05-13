Acuerdo en el ERE de Glovo: los despidos bajan de 750 a 436 'riders'

La dirección de Glovo y una mayoría sindical han cerrado este miércoles con acuerdo el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa de reparto anunció hace unas semanas sobre para despedir a parte de su flota de 'riders'. Las partes han acordado rebajar de 750 a 436 los 'riders' cesados y recolocar a otros 68 en ciudades colindantes donde Glovo mantendrá el servicio, según el acta de acuerdo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Menos de un año después de que la empresa de reparto fundada en Barcelona contratara en nómina a sus repartidores, cierra su primer despido colectivo para cesar alrededor del 3% de sus 14.000 mensajeros. La empresa se reestructura y abandona aquellas ciudades más pequeñas, con menos volumen de negocio y donde los márgenes no le salen a cuenta, según ha alegado durante el proceso.

No dejará de prestar servicio en esas ciudades, sino que se nutrirá de flotas subcontratadas, un modelo que los sindicatos criticaron, pero que con este acuerdo acaban aceptando.

La negociación no ha sido fácil, con varias centrales sentadas a la mesa, y una plantilla todavía asentándose en el nuevo modelo laboral, tras años de litigios y sanciones de la Inspección de Trabajo por emplear a los 'riders' como falsos autónomos.

De hecho, el pacto reconoce a efectos indemnizatorios la antigüedad de los mensajeros durante dicha etapa. Los cesados saldrán con una compensación de 37 días por año trabajado, una cuantía por encima del equivalente a un despido improcedente (33 días), pero que en perfiles de este tipo deja cantidades absolutas relativamente bajas, debido a la escasa antigüedad, a la alta parcialidad o a los elevados periodos de inactividad entre horas.

El acuerdo contempla desafectaciones en Barakaldo, Telde, Palma de Mallorca, Salou, Chiclana de Frontera, Cullera, Santander, Algeciras y Lucena. Para aquellas personas que la reestructuración de Glovo sea incompatible con una reubicación o una recolocación en otro rol, la indemnización se eleva a 42 días por año.

Nuevo convenio

Los sindicatos CCOO y UGT han avalado el acuerdo, mientras que un representante de la CGT ha votado no. Las centrales han querido atar salidas para los afectados y mejoras laborales para los que se quedan. El acta de acuerdo incluye un compromiso de Glovo de negociar un nuevo convenio colectivo que rija entre las flotas de las mochilas amarillas, puesto que actualmente operan con un pliego de hace más de dos décadas.

Cabe recordar que el sector del 'delivery' ha vivido durante años en la irregularidad laboral y la relación con los repartidores no se regía por las normas habituales, sino que era propia de falsos autónomos, donde Glovo marcaba prácticamente de manera unilateral las tarifas.

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El acuerdo también marca la predisposición de Glovo de negociar, en el marco de ese convenio, un nuevo régimen disciplinario. El actual ha sido objeto de polémica, con distintos sindicatos denunciando que la empresa aplicaba faltas de manera automática y únicamente valiéndose del criterio trasladado por el algoritmo.