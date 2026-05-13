El fondo británico Cap Capital adquiere Pronovias

Pronovias seguirá con casi total probabilidad en manos de un fondo extranjero. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la firma de moda nupcial, que ha vivido una larga travesía del desierto en los últimos nueve años, ha conocido este miércoles la noticia de que su nuevo propietario será el fondo británico Cap Capital.

Un comunicado de la firma de moda ha apuntado en la noche de este miércoles que se encuentra "en la fase final de su proceso de venta" mediante una convocatoria de ofertas para la adquisición de su unidad de negocio, en la que FTI ha actuado como asesor. El informe de FTI "recomienda la adjudicación de dicha unidad a Cap Capital, junto con las actas de las asambleas de empleados, que han respaldado ampliamente el proceso liderado por el Consejo, así como la presentación de los procedimientos judiciales pertinentes necesarios para completar la operación en el marco legal adecuado".

La decisión, que deberá ratificar el juzgado mercantil, supone el final de una dura pugna entre pretendientes. El pasado mes de enero el juzgado se hizo cargo de la situación de la compañía cuando solicitó el ‘prepack’ concursal, que consiste buscar un comprador antes de la declaración formal de concurso de acreedores. El pasado día 6, este diario avanzó que se habían presentado dos ofertas para asumir los activos de la firma nupcial, que resultaron ser Desigual y el fondo californiano Enduring Ventures. Pero la contienda sufrió un vuelco cuando semanas después se conoció el interés de Cap Capital por la compañía y fuentes del sector apuntaron que era la principal favorita por la oferta presentada.

Cap Capital deberá tratar de hacer rentable una compañía que cuenta con 300 trabajadores y 47 tiendas propias, 26 de ellas en España, y que es un icono en el sector de la moda catalana. En los últimos meses ha seguido operando con una cierta normalidad pese a lo precario de su situación a causa de un exceso de deuda. Sus actuales propietarios, Bain Capital y MV Credit acudieron al juzgado mercantil para tratar de encontrar algún inversor dispuesto a quedarse con una deuda que era, a finales de 2023, de 180 millones de euros.

Los problemas de Pronovias con la deuda arrancaron en 2017, cuando el fondo de capital riesgo británico BC Partners adquirió la compañía a sus fundadores, la familia Palatchi por 550 millones de euros. En ese momento, Alberto Palatchi, fundador y líder de la empresa, retuvo un 10%. En el sector se señala aquella compra de BC Partners como el punto de inflexión de la empresa, ya que el fondo británico cargó sobre la propia compañía el apalancamiento al que recurrió para adquirirla. Así, la firma de moda nupcial pasó de no tener prácticamente pasivo a cargar con 275 millones de euros de deuda de su nuevo comprador.

Esa losa fue demasiado pesada para la firma, que acusó posteriormente el colapso económico de la pandemia. Así, a finales de 2022 BC Partners llegó a un acuerdo para traspasar Pronovias al norteamericano Bain Capital, que era su principal acreedor, y al británico MV Credit a cambio de una quita de cerca del 70% del pasivo.

Pero este cambio de manos no sirvió para que los números de la empresa remontaran el vuelo tras años de pérdidas. En 2025, Pronovias vio cómo su facturación caía de 104 a 88 millones de euros y su resultado bruto de explotación reflejaba pérdidas de 9 millones.

Fuentes cercanas a la empresa han apuntado a este diario que a pesar de esa cuenta de resultados en negativo, Pronovias tiene actualmente una deuda pequeña, está al día de pagos con la Seguridad Social y Hacienda y también con los salarios de los trabajadores. Según publicó ‘El economista’ recientemente, el nuevo comprador de Pronovias deberá inyectar cerca de 20 millones de euros; los últimos propietarios aportaron más de 135 millones a lo largo de los años sin haber percibido nunca dividendos.

En círculos empresariales catalanes se veía con esperanza la aparición por sorpresa de Desigual en la puja por Pronovias. Históricamente, dos grupos de moda habían hecho aproximaciones más o menos convencidas al gigante de la moda nupcial: por una parte Mango, y por la otra Cortefiel, hoy Tendam, hicieron acercamientos. Tras la pésima experiencia de los fondos que se han sucedido en Pronovias existía una clara preferencia por la opción de Desigual.

A este sentimiento colectivo seguía la incertidumbre de cómo gestionaría una firma como la fundada por el suizo residente en Barcelona Thomas Meyer un negocio tan particular como es el de la moda nupcial. Los plazos de entrega distintos, el hecho de que toda la ropa se hace a medida y el grado de atención personalizada que requieren los clientes es muy distinto al del 'retail' convencional. En este sentido, fuentes del sector apuntaban a la que puede ser una pieza clave en la nueva Pronovias: Marc Calabia, antiguo consejero delegado de Pronovias, es hoy jefe de producto de Desigual y se le considera decisivo para lograr obtener beneficios en caso de que la compra se lleve a cabo. Cabe recordar que en el mejor momento de su historia, la firma de moda alcanzó unas ventas de 160 millones de euros.

Pronovias iniciará de la mano de Cap Capital un nuevo capítulo de su historia, que arrancó en 1922 con una tienda de encaje y bordados llamada El Suizo y fundada por el primer Alberto Palatchi de la saga de emprendedores. Su hijo Alberto Palatchi Ribera, fundó Pronovias en 1964, y con su venta pasó a tener una de las principales fortunas de Catalunya.