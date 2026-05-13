FIATC Seguros casi duplica su beneficio en 2025 hasta los 27,38 millones y supera por primera vez los 1.000 millones de volumen de negocio

FIATC Seguros cerró 2025 con un beneficio de 27,38 millones de euros, casi el doble de los 14,34 millones que obtuvo el año anterior, lo que supone un incremento del 91%. La mutua barcelonesa superó además por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros en volumen de negocio, con unas primas que alcanzaron los 1.053,26 millones, un 12,84% más que en 2024, y un 36,28% más frente los 772 millones que ingresó en 2022, tal y como consta en el comunicado de resultados difundido este miércoles por la compañía.

El crecimiento estuvo liderado por el ramo de automóviles, que se disparó un 30%, seguido de industriales (+16,05%), vida (+12,13%) y salud (+5,79%). La mejora del resultado responde también, según la propia entidad, a la contención de los gastos de gestión y a una evolución favorable de la siniestralidad, especialmente en el ramo de multirriesgos.

Joan Manuel Castells, director general de FIATC, ya avanzó este lunes en una entrevista con EL PERIÓDICO que 2025 "fue también muy positivo, con un crecimiento del 12,84% en primas, equilibrado entre vida y no vida", y añadió que el primer trimestre de 2026 ha arrancado con un ritmo de crecimiento del 10%, aunque advirtió de que "es probable que este año sea algo más exigente".

Solvencia reforzada y calificación A-

Los fondos propios de la mutua se sitúan en 452,75 millones de euros, con un incremento de 44,1 millones sobre el ejercicio anterior, y el patrimonio neto asciende a 456,52 millones (+12%). El ratio de solvencia (SCR) se establece en el 273,53%, con un capital libre de 431,85 millones de euros por encima del mínimo exigido. La agencia de calificación S&P mantiene el rating de la compañía en A- con perspectiva estable.

En cuanto a la composición de la cartera, vida representa el 29,59% del negocio, seguida de automóviles (23,56%), salud (22,42%), multirriesgos (14,62%) y diversos (9,81%). El resultado consolidado del grupo, que incluye la actividad sanitaria y de residencias, se elevó hasta los 30,28 millones de euros.

Salud y residencias, el segundo motor

Más allá de los seguros, FIATC ha acelerado su diversificación hacia la sanidad y la atención a mayores. La compañía ha ampliado recientemente la Clínica Diagonal con un nuevo edificio anexo de 5.774 metros cuadrados destinado a consultas externas, con nueve nuevos consultorios y una inversión de 9,5 millones de euros.

En el ámbito residencial, FIATC ultima la apertura de un nuevo centro en Alicante prevista para este mismo año, y avanza en la construcción de dos más en Barcelona y Viladecans, que entrarán en funcionamiento en los próximos tres años. En total, la rama de residencias —FIATC Residències— ha invertido 160 millones de euros en diez centros, con una capacidad total de 1.352 plazas residenciales y 325 plazas de día, según explicó el presidente ejecutivo Joan Castells en la misma entrevista.

Joan Manuel Castells subrayó que la apuesta por las residencias combina "criterio económico y misión social", aunque reconoció que el camino está lleno de obstáculos: licencias, saturación eléctrica por la expansión de centros de datos, escasez de personal sanitario y un marco regulatorio que, a su juicio, amenaza con hacer el modelo solo accesible a rentas altas.

En posición compradora

De cara al futuro, el director general de FIATC no descarta nuevas adquisiciones. "Estamos en posición compradora y estudiaremos cualquier oportunidad", afirmó, y apuntó a posibles expansiones en coberturas de crédito y garantías, inversiones en energía y transición energética, e incluso en vivienda si la burocracia "lo pusiera menos difícil". La mutua ya entró el año pasado en Portugal y opera en Andorra, aunque la prioridad es consolidar el negocio nacional.

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La compañía, que se define como la segunda mutua del país, tiene como horizonte alcanzar los 1.500 millones de euros en primas en 2030.