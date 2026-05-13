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Eloi Planes, nuevo presidente de la Empresa Familiar: "Los empresarios no somos el problema, somos la solución"

El presidente de Fluidra anticipa una etapa en la que el lobi de parientes aspira a ser "más influyente" y útil para las empresas

Eloi Planes, directivo de Fluidra.

Eloi Planes, directivo de Fluidra. / Cedida

Sara Ledo

Sara Ledo

Barcelona
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El presidente de Fluidra, Eloi Planes, ha sido elegido este martes como presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). En su estreno en el cargo, Planes ha reivindicado el papel de la empresa familiar como puente para avanzar frente a los retos de la sociedad. "Los empresarios no somos el problema frente a los retos actuales, somos una parte fundamental de la solución, lo digo con convicción y sin complejos", ha afirmado Planes en un emotivo discurso centrado en la figura de su padre, fundador de su empresa.

El empresario, relevo de Ignacio Rivera, presidente y consejero delegado de la cervecera gallega Hijos de Rivera, ha prometido una etapa con un instituto "más influyente" y "más útil" para las empresas de parientes, frente a retos como el "relevo generacional, la internacionalización y la construcción de una visión de país a largo plazo". "Las empresas familiares tenemos legitimidad y mucho más que aportar", ha añadido.

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Planes se pone, así, al frente de esta asociación durante un período de dos años no prorrogables, como establecen los estatutos de este lobi, que agrupa alrededor de un centenar de las principales compañías controladas por familias.

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