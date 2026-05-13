Catalunya y Euskadi sellan una alianza turística en torno a la gastronomía: la fusión del pintxo y el pan con tomate

"Parece que si no hablas de defensa, de inteligencia artificial o de la gran industria, no se genera riqueza... Pero lo cierto es que el sector agroalimentario, incluyendo a la hostelería y el turismo, representa alrededor del 30% del PIB de Catalunya y es, además, una de sus principales fuentes de orgullo". Con estas palabras salía en defensa de las empresas que cultivan, elaboran y transforman y finalmente cocinan alimentos el conseller de Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, unas horas antes de presentar, junto al consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, las bases de una alianza que quiere reforzar la cooperación turística entre ambos territorios situando la gastronomía como eje de ese acuerdo, con especial protagonismo para la cocina y el producto local. Sería, para entendernos, una fusión del tradicional pintxo de las tabernas vascas con el pan con tomate que se prepara en todas las casas catalanas.

Tanto Sàmper como Hurtado han reiterado la voluntad de impulsar una iniciativa de "hermanamiento entre los dos destinos turísticos de referencia en el ámbito nacional e internacional caracterizados por su riqueza cultural, gastronómica, paisajística y patrimonial", según ha destacado el Govern en un comunicado. Los dos gobiernos se comprometen con este acuerdo a formalizar un convenio de colaboración que permita acciones conjuntas de promoción turística, así como fomentar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en ámbitos como la digitalización, la accesibilidad y la gestión de destinos.

Tapas de butifarra de pincho moruno en el bar Cal Chusco, en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. / EPC_EXTERNAS

Hurtado ha considerado fundamental seguir impulsando iniciativas como esta porque aportan "valor añadido" en dos territorios que ha definido como referentes turístico, mientras que Sàmper ha defendido que Catalunya y Euskadi entienden igual la gastronomía. "Es una cocina que respeta la tradición pero que a la vez sabe innovar, una cocina que genera orgullo de país y que es también motor económico, turístico y social", ha reiterado el titular de Empresa i Treball.

Proyectos conjuntos

La Generalitat ha subrayado que la promoción del turismo enogastronómico pretende proyectar la fuerza, identidad y excelencia de las cocinas de ambos territorios, además de explorar proyectos conjuntos sobre innovación turística, formación y desarrollo de productos turísticos combinados. Euskadi es el quinto mercado emisor de turistas de España hacia Catalunya, que recibe cada año a unos 166.000 visitantes vascos. Es un visitante, además, que ha aumentado en los últimos tiempos su gasto medio por persona y día, hasta los 105,21 euros, un 8,8% más que el año pasado.

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Durante el acto de firma del acuerdo en el Palau de Pedralbes, también se ha presentado por primera vez en Catalunya la Guía del Pintxo 2026, una iniciativa impulsada por el Instituto del Pintxo de San Sebastián que reconoce la excelencia de esta "expresión singular" de la cultura gastronómica. También se han maridado vinos de las 12 denominaciones de origen catalanas con pintxos de una decena de establecimientos de San Sebastián, Eibar, Hondarribia, Getaria y Tolosa.