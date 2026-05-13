Banca
CaixaBank relanza su fondo de inversión solidario
El vehículo cerró 2025 con un patrimonio de 137,6 millones de euros y una rentabilidad media anual del 5%
Barcelona estrena el CaixaResearch Institute, el primer centro sobre inmunología del sur de Europa: "Es un gran reto de la biomedicina"
ALBERT MARTÍN
CaixaBank ha decidido relanzar su fondo de inversión solidario más longevo, el CaixaBank Fondo Solidario, con un nuevo modelo de donaciones. El vehículo tiene el objetivo de consolidar el impacto social del fondo y su contribución a iniciativas concretas de investigación en salud e inclusión social. El fondo, según afirma la entidad en un comunicado, "priorizará el impacto y la transparencia, garantizando a los partícipes una mayor trazabilidad de los proyectos a los que se destinan las donaciones a través de informes de impacto periódicos".
CaixaBank Fondo Solidario es el fondo solidario más antiguo del sector en España, al haber estado operativo de manera ininterrumpida bajo diferentes nombres desde 1999; el último, como MicroBank Fondo Ético. A cierre de 2025, cuenta con 137,6 millones de patrimonio, más de 4.000 partícipes y una rentabilidad media anual que la entidad cifra en el 5%.
El CaixaBank Fondo Solidario, clasificado como artículo 8 según el SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, en sus siglas en inglés), se diferencia de otros fondos en que el 25% de la comisión de gestión que pagan sus partícipes se destina a donaciones de impacto social. A lo largo de su existencia, se han donado más de 8 millones de euros a diversas ONG.
Con el nuevo modelo, estas donaciones pasan de configurarse como una asignación directa a diversas ONG a una asignación por proyectos solidarios. Así, del total recaudado, el 50% se asignará a proyectos del CaixaResearch Institute, fundación privada de investigación promovida por la Fundació La Caixa y cuyas finalidades son impulsar la investigación biomédica y el conocimiento científico en el ámbito de las ciencias de la salud. El 50% restante irá destinado a proyectos cuyo objetivo es la inclusión social, la promoción de la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts
- Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos
- Los economistas coinciden: muchos jóvenes tendrán que trabajar más allá de los 70 años para mantener su pensión
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal