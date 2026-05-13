CaixaBank relanza su fondo de inversión solidario

CaixaBank ha decidido relanzar su fondo de inversión solidario más longevo, el CaixaBank Fondo Solidario, con un nuevo modelo de donaciones. El vehículo tiene el objetivo de consolidar el impacto social del fondo y su contribución a iniciativas concretas de investigación en salud e inclusión social. El fondo, según afirma la entidad en un comunicado, "priorizará el impacto y la transparencia, garantizando a los partícipes una mayor trazabilidad de los proyectos a los que se destinan las donaciones a través de informes de impacto periódicos".

CaixaBank Fondo Solidario es el fondo solidario más antiguo del sector en España, al haber estado operativo de manera ininterrumpida bajo diferentes nombres desde 1999; el último, como MicroBank Fondo Ético. A cierre de 2025, cuenta con 137,6 millones de patrimonio, más de 4.000 partícipes y una rentabilidad media anual que la entidad cifra en el 5%.

El CaixaBank Fondo Solidario, clasificado como artículo 8 según el SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, en sus siglas en inglés), se diferencia de otros fondos en que el 25% de la comisión de gestión que pagan sus partícipes se destina a donaciones de impacto social. A lo largo de su existencia, se han donado más de 8 millones de euros a diversas ONG.

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Con el nuevo modelo, estas donaciones pasan de configurarse como una asignación directa a diversas ONG a una asignación por proyectos solidarios. Así, del total recaudado, el 50% se asignará a proyectos del CaixaResearch Institute, fundación privada de investigación promovida por la Fundació La Caixa y cuyas finalidades son impulsar la investigación biomédica y el conocimiento científico en el ámbito de las ciencias de la salud. El 50% restante irá destinado a proyectos cuyo objetivo es la inclusión social, la promoción de la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.