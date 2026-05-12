La nueva prevención laboral ya no va solo de cascos y accidentes: obligará a las empresas a vigilar el estrés, la salud mental y el calor extremo

La prevención laboral en España ya no irá solo de cascos, arneses o accidentes físicos. También tendrá en cuenta la salud mental. El Gobierno quiere que las empresas también tengan que prestar atención al estrés, la ansiedad, la sobrecarga de trabajo o los efectos de las temperaturas extremas en sus plantillas. Ese es uno de los grandes cambios que introduce el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que ahora inicia su tramitación antes de llegar definitivamente al BOE.

El texto, impulsado por el Ministerio de Trabajo, todavía no está en vigor ni ha sido aprobado por las Cortes, pero sí marca ya la dirección hacia la que apunta la futura normativa laboral. La reforma pretende actualizar una ley de 1995 para adaptarla a riesgos que hace tres décadas apenas formaban parte del debate empresarial: la salud mental, los riesgos psicosociales, el teletrabajo o el impacto del cambio climático en el trabajo.

En la referencia oficial del Consejo de Ministros, el Ejecutivo señala que el objetivo es adaptar la prevención laboral a “las nuevas formas de organización del trabajo” y reforzar la protección frente a fenómenos climáticos adversos o problemas relacionados con la salud mental.

Uno de los cambios más relevantes es que los llamados riesgos psicosociales pasan a tener un peso central dentro de la prevención laboral. Esto incluye situaciones relacionadas con el estrés crónico, las cargas excesivas de trabajo, la fatiga mental, la hiperconectividad o determinados entornos laborales que puedan afectar al bienestar psicológico de los empleados.

“Los riesgos psicosociales se equiparan a los riesgos físicos”, explica para EL PERIÓDICO Susana Pedrero, directora de Personas de AENOR. A su juicio, la reforma “deja atrás el tradicional concepto de riesgo en los entornos de trabajo” y amplía la protección hacia “prácticamente cualquier condición del entorno laboral”.

La experta considera que el cambio supone una transformación profunda del modelo preventivo actual, ya que obliga a las compañías a incorporar una visión más amplia de la salud laboral, teniendo en cuenta factores individuales, psicológicos y organizativos.

Del cumplimiento documental al control continuo

El anteproyecto también cambia la filosofía de control dentro de las empresas. Hasta ahora, buena parte de la prevención laboral se apoyaba en auditorías, evaluaciones periódicas y documentación preventiva. La futura reforma, sin embargo, apunta hacia una supervisión mucho más continua y basada en datos.

“Ya no basta con tener la documentación en regla”, nos cuenta Beatriz Caballero, asesora internacional de RRHH y nóminas de PayFit. “Las empresas tendrán que demostrar una gestión continua y efectiva de los riesgos, incluidos los psicosociales”, prosigue.

Eso implica que departamentos como Recursos Humanos ganarán peso estratégico dentro de las compañías. Aspectos como el control horario y registro de jornada, las ausencias, las bajas laborales, las horas extra o incluso determinados patrones organizativos podrían utilizarse para detectar posibles situaciones de riesgo antes de que desemboquen en problemas de salud.

Según Caballero, la digitalización será clave para afrontar este nuevo escenario. “La información laboral cobra especial importancia: desde el control de ausencias hasta la gestión de jornadas o cargas de trabajo”, explica. En su opinión, disponer de herramientas que permitan centralizar y analizar esos datos ayudará tanto al cumplimiento normativo como a la detección temprana de problemas vinculados al estrés o la sobrecarga.

Más presión para empresas y pymes

La futura reforma también anticipa nuevos retos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas compañías, que suelen contar con menos recursos preventivos y estructuras más limitadas.

El texto plantea reforzar las obligaciones empresariales en materia de evaluación y seguimiento de riesgos, así como ampliar la vigilancia de la salud y adaptar la prevención a situaciones derivadas de fenómenos climáticos extremos.

“Todo parece indicar que puede ser necesario incrementar los recursos y esfuerzos de las empresas para desarrollar estos requisitos”, advierte Pedrero. La directiva de AENOR cree que uno de los grandes desafíos será interpretar correctamente una normativa que introduce una visión “prácticamente global” de los riesgos laborales.

En paralelo, la reforma también abre la puerta a un cambio cultural dentro de las organizaciones. La salud mental y el bienestar dejan de presentarse como cuestiones periféricas para entrar de lleno en la gestión empresarial y en la propia organización del trabajo.

A corto plazo, esto podría traducirse en mayores costes de adaptación para muchas compañías –como sucesión con Verifactu–, obligadas a revisar procesos internos, reforzar equipos o invertir en digitalización. Sin embargo, los expertos creen que el enfoque preventivo también puede ayudar a reducir problemas estructurales relacionados con el absentismo, la rotación o las bajas laborales.

Noticias relacionadas

La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aún debe superar toda la tramitación parlamentaria antes de convertirse en ley definitiva. Pero el mensaje que lanza el anteproyecto ya anticipa un cambio de fondo: la prevención laboral en España dejará de centrarse únicamente en evitar accidentes físicos y pasará también por vigilar cómo afectan el estrés, la organización del trabajo o el calor extremo a la salud de los trabajadores.