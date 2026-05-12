Red Eléctrica acusa a Competencia de "falta de precisión" en su investigación sobre el gran apagón

Red Eléctrica y las grandes empresas eléctricas del país llevan meses inmersas en un choque frontal sobre las causas del gran apagón que dejó sin luz a toda la Península Ibérica el 28 de abril de 2025, pero la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre el cero eléctrico ha logrado hacerlas coincidir en algo por primera vez en mucho tiempo: la falta de precisión del organismo regulador en sus pesquisas.

Primero fueron Iberdrola, Endesa y Naturgy quienes cuatro días después de conocer las primeras investigaciones de la CNMC denunciaron en sede parlamentaria que los expedientes sancionadores abiertos no se limitaban al día del cero eléctrico, sino que se extendían a dos años antes del suceso. Después fue Repsol, quien hace una semana acuso al organismo que dirige Cani Fernández de aplicar la teoría del "ventilador" con esos expedientes y ahora es el operador del sistema, Red Eléctrica, quien denuncia la "falta de precisión" de Competencia en su investigación.

La compañía semipública (el 20% de Red Eléctrica corresponde al Estado) envió el lunes sus alegaciones al expediente sancionador abierto a la empresa por haber incurrido supuestamente en un riesgo para la seguridad del suministro o de las personas. La sociedad que dirige Beatriz Corredor ha pedido a la CNMC archivar el expediente y defiende la "plena adecuación de su actuación a la normativa vigente y que no existe infracción alguna que pueda serle atribuida"

Y añade que la imputación se fundamenta en hechos "sin la más mínima precisión" lo que la coloca, a su juicio, "en una situación manifiesta de indefensión en la que, en contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia". "Esta falta de precisión es incompatible con la complejidad técnica y el carácter exhaustivo del procedimiento previo tramitado por el regulador, al que Red Eléctrica ha aportado, a petición del propio regulador, más de medio centenar de informes y documentos que evidencian la improcedencia del procedimiento sancionador contra el operador del sistema. Documentación que, sin embargo y sorprendentemente, no se incorpora en el expediente sancionador", afirma la compañía.

Conflicto de interés

Además, Red Eléctrica acusa al organismo de "conflicto de interés" que compromete "las debidas garantías de imparcialidad y objetividad". La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) además de ser el encargado de supervisar las actuaciones de las empresas energéticas, actúa como regulador encargado de actualizar determinada normativa del sector.

En concreto, la CNMC es el órgano competente en los servicios que regulan el control de tensión (procedimiento de operación 7.4) que Red Eléctrica reclamó actualizar en 2020, pero que no se modificó hasta dos meses después del gran apagón. Red Eléctrica siempre ha sugerido que, de haber estado en vigor antes del apagón, el cero eléctrico no se hubiera producido.