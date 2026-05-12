El aviso del camionero Alex Tensso: "Tenemos el combustible más barato y, al mismo tiempo, el más caro"

La inestabilidad geopolítica, provocada en especial por la guerra en Oriente Medio, ha incrementado el coste de los servicios básicos como el transporte. Según Eurostat, en marzo de 2026 el combustible en Europa se encareció un 12,9 % respecto a 2025 y, según la CNMC, el diésel ha registrado una subida del 25% y la gasolina, del 18% desde el 1 de marzo, algo que se ha traducido en un menor margen de beneficio para el sector. En este contexto, Alex Tensso, un transportista, ha planteado una nueva duda en las redes: "¿Nos la están metiendo doblada en España o esto se reparte de forma equitativa entre todos los países?".

Repostar alrededor de Europa

Si bien el precio del combustible ha experimentado una subida notable en los últimos meses, los datos muestran que su impacto en España ha sido especialmente acusado en comparación con países como Francia, Italia o Portugal. Para comprobarlo, Tensso ha documentado en TikTok un viaje en camioneta desde Madrid hasta Londres, mostrando cómo ha ido "repostando en distintos sitios" como parte de su propia metodología.

El precio medio en España, a finales de abril, se situó en 1,52 euros por litro, mientras que en Francia alcanzó los 1,97 euros y en Inglaterra, los 1,82, según Global Petrol Prices. Sin embargo, estos datos contrastan con los precios que Tensso se encontró durante su viaje a Reino Unido a finales de marzo: “En Madrid echamos diésel a casi 1,82 euros; en Francia, en Burdeos, echamos a casi 2 euros el litro; y luego ,ya en Inglaterra, casi 1,63 libras, que vienen siendo así como 1,90 euros”.

Aunque las diferencias puedan parecer pequeñas, su impacto real depende en gran medida de la capacidad adquisitiva de cada país. Según Eurostat, en 2025 España se situó por debajo de la media de poder adquisitivo de la Unión Europea. Como resume el propio Tensso: "No somos los únicos a quienes nos han subido el precio del combustible, pero luego, si tenemos en cuenta el salario modal, sí que estamos liderando el ránking en estar más jodidos".

Más costes que el propio combustible

España no cuenta con el salario modal más bajo de Europa, pero sí presenta niveles salariales inferiores a la media comunitaria, aproximadamente 6.000 euros menos al año. "El salario modal en Inglaterra está entre 1.800 y 2.200 libras, que en euros viene siendo 2.100-2.500 euros, más o menos; en Francia, que está más bajo, está entre 1.600 y 1.800 euros, y en España, y aquí está el problema, estamos entre los 1.100 y los 1.200 euros", expone el transportista.

Lo cierto es que esta labor implica más costes que el propio combustible. Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la amortización de un vehículo de carga general en transporte internacional (los camiones más comunes) gira en torno a los 23.100 euros anuales. Además, la asesoría Altaenautonomo señala que los gastos mensuales de un transportista autónomo con vehículo propio pueden situarse sobre los 1.200 euros.

El carburante representa el mayor gasto, superando a menudo los 60.000 euros anuales. No obstante, el seguro general, en el que también se incluye la cuota de autónomo -el pago obligatorio a la Seguridad Social- que varía según la base de cotización, ronda los 8.300 euros. A ello se suma el mantenimiento del vehículo, que puede alcanzar al menos 2.900 euros.

Diferencias estructurales en la UE

A pesar de que ser transportista en España puede parecer muy atractivo para algunos, la realidad muestra un equilibrio cada vez más frágil entre ingresos y gastos. Esta desigualdad no se explica únicamente por el precio del combustible y el poder adquisitivo, sino también por otros factores estructurales.

Por un lado, el peso de los impuestos sobre los carburantes varía entre países. Según la web Prix Carburant, al menos en septiembre de 2025 -antes de que en España se redujera el IVA del combustible-, el pago medio de los impuestos sobre carburantes en el país se situaba en el 47–50 %, mientras que en Francia ascendía al 55–60 %; en Italia, al 58–62 %; y en Reino Unido, al 52–57 %.

Por otro, existen distinciones en las ayudas públicas al sector. Países como Francia han aplicado con mayor intensidad subvenciones directas o bonificaciones al combustible para profesionales del transporte, lo que amortigua el impacto de las subidas. “Por lo tanto, en España tenemos el combustible más barato y, al mismo tiempo, el más caro”, concluye Tensso.

Fuentes: