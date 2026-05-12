Pimec expulsa a José María Torres y agudiza la crisis de Conpymes

Pimec ha certificado este martes la expulsión de José María Torres como socio de la entidad y de todos sus cargos dentro de la misma, donde hasta ahora ejercía como miembro de la junta directiva. La patronal da por cerrado el expediente que le abrió a principios de año por injurias y faltas de respeto, privadas y públicas, a la entidad. Se agudiza así la crisis interna de Conpymes -patronal española de la que Pimec es socia y fundadora-, que se encuentra en vía judicial después de que Torres se proclamara (o "autoproclamara", según Pimec) como presidente hasta 2030.

La patronal que aspira a disputarle el liderazgo y representación de las pequeñas y medianas empresas españolas a la histórica CEOE se encuentra inmersa en una crisis interna, mermada su reputación en un momento en el que aspira a ganar socios y representatividad. Todo se desató tras la decisión de Torres de viajar el pasado noviembre a Israel, un desplazamiento que él explicó como acto institucional de Conpymes y que generó revuelo dentro de la entidad. En Pimec no sentó nada bien la polémica decisión, en un momento de relaciones comerciales dañadas entre España e Israel por la guerra en Palestina.

Dicha crisis se agravó todavía más a principios del 2026, cuando vencía el primer mandato de Torres y decidió volver a presentarse, pese al rechazo de parte de las entidades que forman Conpymes. Pimec, socio fundador y uno de los máximos pilares, estuvo en contra y las diferencias entre la actual cúpula y Torres se han ido agrandando. Hasta el punto de que, cuando en marzo el empresario se proclamó presidente por cuatro años más, Pimec y otras entidades lo llevaron a juicio e impugnaron la asamblea. "Más de un 70% de Conpymes han presentado una impugnación de la autoproclamación del señor José María Torres", ha explicado este martes el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en rueda de prensa.

Pimec ha celebrado este martes su asamblea general, en la que ha certificado la expulsión de Torres. Según ha explicado Cañete, el ya exsocio ha interpuesto una denuncia por su cese y, de momento, el juez ha descartado las medidas cautelares y que quede suspendida su expulsión. Ahora Pimec y otras entidades, como la patronal del transporte Fenadismer, buscan apartar a Torres de la presidencia de Conpymes, poder relanzar así la marca de Conpymes y seguir disputándole socios y espacio a la patronal CEOE.

Resultados de la entidad

Pimec ha presentado las cuentas de su ejercicio como sociedad. En 2025 tuvo unos ingresos, entre cuotas, pagos por servicios y subvenciones, de 25,7 millones de euros, un 1,2% menos que hace un año. Desde la entidad lo explican por el impacto en las cuentas de la venta el año pasado de la nave que tenían en Rumanía y que generó un ingreso extraordinario no consolidado. Por la vía del gasto, Pimec gastó 25,05 millones de euros, un 4,8% más que hace un año. Lo que arroja un balance positivo de 682.000 euros.

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Cañete ha lucido como propio el rechazo del Congreso de la reducción de la jornada a 37,5 horas, tumbada por el 'no' de PP, Vox y Junts, una derrota parlamentaria del Gobierno cuya paternidad se disputan tanto Pimec, como Foment del Treball. También ha destacado la reforma aprobada por el Govern de la Generalitat para dar prioridad de pago en las licitaciones públicas de la Generalitat en las subcontratadas, así como la victoria del Banc Sabadell -al que apoyó desde el primer momento- en la OPA contra el BBVA.