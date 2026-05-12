Marc Vidal, economista, sobre el uso de fondos públicos Next Generation para costear las pensiones: "Es gasto de hoy pagado con el dinero de mañana"

El mantenimiento del sistema de pensiones se ha convertido en uno de los principales retos que afronta el país, ya no solo como un asunto de actualidad, sino también como un problema de cara al futuro. En este sentido, son cada vez más los expertos que dan su opinión sobre cómo suavizar los efectos negativos de este fenómeno.

Un ejemplo de ello es el analista económico Marc Vidal que, durante su intervención en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE', ha mostrado su opinión acerca del empleo de fondos públicos Next Generation para pagar pensiones.

Un uso de fondos extraordinarios para pagar el "gasto corriente"

Vidal señala que, aunque el Ejecutivo lo niega, seis consejeros del Tribunal de Cuentas consideran que el argumento legal del Gobierno sería "inadecuado y carece de fundamento".

El experto señala que lo más importante no es solo el movimiento contable, sino lo que muestra sobre la salud del sistema. Para el analista, asegura que "el sistema de pensiones necesitaba ese parche", además que el modelo actual presentaría grietas.

En este caso, el problema principal habría sido el uso de "fondos extraordinarios de recuperación" para soportar el "gasto corriente". Básicamente, el objetivo de estos fondos era modernizar el modelo productivo del país, por lo que sería lógico emplearlos para otros fines.

30 años para pagar la deuda generada por los fondos

El punto clave que señala Vidal es que estos fondos Next Generation son, de hecho, deuda europea que nuestro país tendrá que devolver. En concreto, España deberá asumir el pago de la deuda entre los años 2028 y 2058, es decir, "30 años pagando cuotas", añade el analista.

Como hemos mencionado anteriormente, los fondos debían financiar proyectos de inversión productiva, transformación digital e infraestructuras. Sin embargo, el experto critica el uso de estos para costear los complementos de pensiones mínimas y clases pasivas, calificándolo de "gasto de hoy pagado con el dinero de mañana".

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En todo caso, su reflexión se centra sobre todo en el papel de los más jóvenes. Marc Vidal critica el hecho de que las generaciones futuras serán quienes deban asumir el pago de esta deuda, dificultando su situación económica en los próximos años.