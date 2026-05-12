El Ibex 35 cae un 1,2% en la apertura y cede la cota de los 17.700 puntos pendiente del petróleo

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este martes con una caída del 1,2%, lo que le ha llevado a perder los 17.700 puntos, con los inversores pendientes de las noticias procedentes de Oriente Próximo y la subida del petróleo.

En concreto, el selectivo madrileño bajaba hasta los 17.644,20 puntos en el arranque de la sesión, tras retroceder un 1,17%.

Los inversores vuelven a estar pendientes de la evolución de los precios del petróleo tras el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán.

En el caso del Brent, de referencia en Europa, el coste del barril crecía cerca de un 2,2% durante la apertura europea y se movía ligeramente por debajo de los 106 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,6%, hasta los 100,6 dólares por barril.

Hoy, el Tesoro Público español regresará hoy a los mercados de deuda con una emisión de letras a tres y nueve meses en la que espera adjudicar entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros.

En los primeros momentos de la apertura en la Plaza de la Lealtad, los únicos valores del selectivo alcistas eran Repsol (+0,5%) y Enagás (+0,1%). En el extremo opuesto del índice, se situaban Santander, cediendo un 2%, y Acciona Energía, perdiendo un 1,8%.

En este contexto, el resto de las Bolsas europeas han abierto con caídas también, ya que el índice alemán retrocedía un 1,35% y el británico y el francés un 1,1%.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro bajaba respecto del dólar y se cambiaba por 1,1747 billetes verdes, en tanto que el interés al bono español a diez años subía hasta el 3,519%.