La generación que mueve los puertos se jubila: el sector alerta de falta de trabajadores e impacto en el comercio

La jubilación de la generación del baby boom ya ha empezado a impactar en uno de los sectores más estratégicos para la economía española. Los puertos, clave para el comercio exterior y la logística internacional, afrontan un relevo generacional que coincide además con una profunda transformación tecnológica y energética de sus operaciones.

Un informe elaborado por Ocean Capital Partners, titulado ‘El desafío del talento en los puertos españoles’, difundido por diferentes medios, estima que el sistema portuario necesitará incorporar entre 12.000 y 17.000 nuevos profesionales hasta 2031 para cubrir jubilaciones y nuevas necesidades técnicas derivadas de la digitalización y la automatización del sector.

La cifra no corresponde a una previsión oficial del Gobierno, pero sí refleja una preocupación creciente dentro de la industria portuaria española, que es la dificultad para encontrar perfiles cualificados en áreas cada vez más técnicas. La situación coincide además con el envejecimiento general de la población activa española y el aumento progresivo de las jubilaciones previstas durante la próxima década.

España cuenta con uno de los sistemas portuarios más importantes del sur de Europa. Según datos de Puertos del Estado, el sector genera 24.304 millones de euros y 250.000 empleos, lo que representa aproximadamente el 2,2% del PIB y el 1,4% del empleo total de la economía. El reto, por tanto, va mucho más allá de una cuestión laboral interna: afecta directamente al funcionamiento de las cadenas logísticas y comerciales.

Automatización, electrificación y falta de relevo

La transformación que atraviesan los puertos españoles está cambiando también el tipo de trabajador que demanda el sector. La incorporación de procesos automatizados, sistemas digitales, electrificación de infraestructuras y nuevas exigencias medioambientales ha disparado la necesidad de perfiles especializados.

Ingenieros, técnicos de mantenimiento industrial, expertos en automatización, operadores logísticos, especialistas en datos o profesionales vinculados a la energía y la sostenibilidad son algunos de los perfiles más buscados.

Al mismo tiempo, buena parte de la plantilla actual se aproxima a la jubilación. El fenómeno no es exclusivo del sector portuario. España afronta una etapa marcada por el envejecimiento de la población y la salida progresiva del mercado laboral de la generación nacida durante el baby boom.

Distintos organismos económicos y demográficos llevan años alertando de este escenario. El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé un fuerte incremento del peso de la población mayor de 65 años en las próximas décadas, mientras que organismos como la AIReF o el Banco de España han advertido del impacto que tendrá este cambio demográfico sobre el empleo, las pensiones y la sostenibilidad del sistema.

Además, el propio sector portuario ya ha comenzado a preparar ese relevo. En los últimos meses se han impulsado acuerdos ligados a formación y renovación generacional dentro de la actividad portuaria y de la estiba, mientras Puertos del Estado mantiene inversiones multimillonarias para adaptar infraestructuras a los nuevos modelos logísticos y energéticos.

Un problema laboral (y también económico)

El debate no se centra únicamente en cuántos trabajadores harán falta, sino en si existirán suficientes perfiles preparados para asumir esa transición tecnológica. El desafío afecta especialmente a sectores industriales y técnicos donde la falta de relevo generacional ya empieza a ser visible.

Economistas y expertos en pensiones llevan tiempo señalando que España afronta una presión creciente sobre el mercado laboral y el sistema de jubilación. El economista Javier Santacruz advierte de que el retraso progresivo de la edad de jubilación y el aumento de los años computables pueden aliviar parcialmente el sistema, aunque considera que el problema de sostenibilidad “sigue siendo el mismo” debido al fuerte crecimiento del gasto en pensiones.

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El problema de sostenibilidad sigue siendo el mismo porque el gasto ahora mismo está en crecimiento explosivo y la mayor parte de las medidas que se pueden tomar, como retrasar jubilación para los que entran al sistema o computar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, solamente suponen dar una patada hacia adelante al problema de insuficiencia de recursos para pagar una pensión que sea equivalente al 80% del salario último cobrado Javier Santacruz — Economista

En el caso de los puertos, el reto combina demografía, empleo y competitividad económica. La modernización de las infraestructuras avanza a gran velocidad, pero el sector teme que el relevo de trabajadores no lo haga al mismo ritmo.