España está por debajo de la media europea en los impuestos a la gasolina y el diésel: ¿cómo funciona este gravamen?

El debate acerca de los impuestos sobre la gasolina y el diésel está más de moda que nunca. La subida de precios de los combustibles debido a los conflictos internacionales es un problema que aquejan los conductores de manera generalizada (salvo aquellos que se mueven en coche eléctrico) y una de las principales quejas va dirigida al tratamiento fiscal de los carburantes.

Es necesario entender que hay dos tipos de impuestos sobre la gasolina y el diésel: el primero es el especial, una cuantía fija por litro, y el segundo es el IVA, que suele ser del 21% en España, pese a que ahora se aplica el del 10% hasta que acabe junio (un movimiento que no gustó demasiado a la Comisión Europea). Esta estructura fiscal es la misma en toda la Unión Europea, quién también fija una serie de normas a seguir. Por ejemplo, la UE establece un impuesto especial mínimo sobre los carburantes, que en 2026 es de 0,359 euros por litros para la gasolina y de 0,33 euros por litro para el diésel. Cada país puede decidir cuánto subir la cantidad a partir de aquí, pero no puede bajarla.

España, por debajo de la media europea en impuestos a los combustibles

Pese a las críticas, España no está ni siquiera en la primera mitad de la clasificación de los países que mayor impuesto especial imponen a la gasolina y al diésel. De hecho, se queda por debajo de la media europea con 0,504 euros por litro para la gasolina y 0,379 para el diésel, según los datos oficiales de la Tax Foundation Europe para 2026.

El top tres de los países con mayor impuesto sobre la gasolina en 2026 lo forman Países Bajos, Dinamarca e Italia, con 0,845 euros, 0,717 euros y 0,713 euros por litro respectivamente. De media, hablamos de 2,39, 2,37 y 1,85 euros por litro de gasolina en cada uno de estos tres países. En este caso, España está en el puesto 21 y el país con menos impuesto especial a la gasolina es Malta, con 0,359 euros por litro, el mínimo posible.

Impuestos especiales a los combustibles en Europa. / TAX FOUNDATION EUROPE

Respecto al diésel, Italia es el país con un mayor impuesto, 0,632 euros por litro, ya que recientemente ha eliminado ciertas ventajas fiscales con las que se suavizaba el precio final del gasóleo. Le siguen Irlanda, con 0,616 euros por litro y Reino Unido (sí, la Tax Foundation lo incluye), con 0,608 €/l. El precio del litro del diésel en Italia está en 1,85 euros el litro, en Reino Unido a 1,88 euros de media y en Irlanda, supera los dos euros. En este caso, España cae a la posición 24 y las últimas posiciones vuelven a ser para Malta y Bulgaria, con el mínimo de la UE.

Cómo se aplican los impuestos sobre el combustible

Para entender cómo funcionan los impuestos sobre el combustible y por qué los precios parece que no bajan cuando se anuncia que se abarata el coste del crudo, hay que saber cómo se hacen los cálculos antes de fijar el precio que pagan los conductores (y, al mismo tiempo, tener en cuenta que no solo el coste del barril determina el precio del carburante en el surtidor, ya que hay que sumar costes de transporte, logística, personal, posibles aditivos añadidos...).

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Así, por ejemplo, si el coste medio del litro de gasolina cuesta 0,90 euros, España le suma un impuesto de 0,504 euros por litro. A ese resultado le aplica el 21% (o ahora, el 10%) del IVA (sí, hay impuesto sobre el impuesto, una situación general en toda la UE). La primera suma da 1,404 euros por litro de gasolina. Con IVA, el precio se quedaría en 1,69 euros por litro.