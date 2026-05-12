Barcelona recibe uno de los cinco trimaranes más veloces y avanzados del planeta

Amarró el lunes en la Marina Port Vell, junto a los yates más imponentes del Port de Barcelona. La actividad marítima en este extremo de la ciudad no es demasiado intensa estos días, así que la llegada de este gigante náutico llama la atención. La capital catalana acogerá toda la semana uno de los cinco trimaranes más veloces y avanzados del planeta, el Actual Ultim 4, que su tripulación acondicionaba este martes tras la travesía nocturna desde Marsella.

El director del equipo y figura legendaria de la vela oceánica, Yves Le Blévec, lo recorría entusiasmado explicando los detalles del trimarán, que es un barco con tres cascos, uno central y dos laterales más pequeños. A bordo viajan seis personas, pero solo dos pueden dormir mientras se navega. Los otros cuatro se encargan de mover manivelas, controlar dispositivos y, lo más peculiar, levantar el vuelo con los 'foils', las alas que permiten que el Actual se desplace hasta velocidades punta de 50 nudos (unos 90 kilómetros por hora).

170.000 horas de construcción

No hace tanto, hasta septiembre de 2024, Barcelona se convirtió en escaparate mundial de esta tecnología, gracias a la Copa América de vela. Expulsada la competición de la ciudad, los veleros con 'foils' desaparecieron igualmente del litoral barcelonés. El gigante náutico de 32 metros de eslora y un mástil de 34 se ha instalado precisamente a escasos metros de donde estaban las bases de los equipos suizo y británico, ahora ya desmanteladas.

El trimarán Actual Ultim 4 tiene 32 metros de eslora y un ,ástil de 34 metros. / Jordi Otix / EPC

El Actual Ultim 4 ha requerido más de 170.000 horas de trabajo de alta precisión, aseguran. El elevado número de sensores que se sitúan en el casco de fibra de carbono del trimarán permiten monitorizar en tiempo real todos los datos, algo de lo que participa activamente Àlex Pella, navegante y miembro de la tripulación que, junto a Le Blevec, exponía las bondades de una embarcación que acumula 200.000 millas náuticas en sus patines, el equivalente a dar la vuelta al mundo una decena de veces.

Pella, otro de los estandartes de la vela oceánica, vestía un neopreno aún mojado este martes: salía de las aguas del Port Vell porque había una hélice que no funcionaba como debía, nada preocupante. La vida a bordo de un gigante de estas dimensiones obligan a saber de viento, pero también de mecánica. Un poco de todo.

El director del equipo, Yves Le Blévec, en el casco central del trimarán Actual Ultim 4, en la Marina Port Vell de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Plan estratégico 3x3

El desembarco de tamaño portento técnico en Barcelona responde a las intenciones de su propietaria, la consultora especializada en adquisición de talento Actual Group, de origen francés. En el país vecino tienen una auténtica pasión por el deporte de vela oceánico y este trimarán participa en numerosas competiciones cada año.

La compañía ha aprovechado para presentar su hoja de ruta para el mercado español. Si hasta ahora habían alcanzado una cifra de negocio de tres millones de euros, ahora aspiran a triplicar la facturación a tres años vista gracias al plan estratégico 3x3. Han explicado que el trimarán gigante, con una inversión de entre 12 y 15 millones de euros, simboliza la "robustez" de un grupo que trabaja con más de 1.000 empresas en Europa.