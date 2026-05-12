Muchos trabajadores con hijos pueden cobrar hasta 350 euros al mes y no lo saben

Alivio para miles de familias. No es una ayuda estatal ni un cheque universal para familias, pero sí una prestación real que puede alcanzar los 350 euros al mes –e incluso más en algunos casos– para trabajadores con hijos que cumplan determinadas condiciones. La medida ha despertado interés en las últimas semanas después del potencial impacto económico que puede tener en muchas familias.

La subvención está destinada a personas trabajadoras de La Rioja (pues es una ayuda autonómica para los trabajadores de allí) que soliciten una excedencia para el cuidado de hijos y forma parte de las ayudas autonómicas de conciliación laboral y familiar. Según recoge la normativa oficial, la cuantía asciende a 350 euros por cada mes completo de excedencia, aunque determinadas familias pueden beneficiarse de un incremento adicional del 25%. El programa sigue activo y puede solicitarse a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.

Una ayuda con ciertos requisitos

La ayuda no está dirigida a cualquier empleado con hijos. Para acceder a ella deben cumplirse varios requisitos relacionados con la situación laboral, la residencia y la renta familiar.

Entre las principales condiciones figuran:

Tener un contrato indefinido en una empresa privada.

en una empresa privada. Haber trabajado al menos un año en la empresa.

en la empresa. Estar empadronado en La Rioja con una antigüedad mínima exigida.

con una antigüedad mínima exigida. Solicitar una excedencia para el cuidado de hijos .

. No superar determinados límites de renta establecidos en la convocatoria.

Además, la cuantía puede reducirse si el trabajador tenía un contrato a tiempo parcial antes de solicitar la excedencia.

La normativa también establece que, con carácter general, solo uno de los progenitores puede beneficiarse de esta ayuda por el mismo menor.

Puede aumentar un 25% en algunos casos

Uno de los aspectos menos conocidos de esta subvención es que el importe mensual puede incrementarse para determinadas familias.

En concreto, el Gobierno riojano contempla un aumento del 25% de la ayuda para:

familias numerosas,

familias monoparentales.

Eso significa que la cuantía mensual podría situarse en torno a 437 euros al mes en los casos en los que se aplique este incremento. La ayuda tiene además un límite máximo acumulado fijado por la normativa autonómica.

No es una ayuda general para todas las familias

El principal matiz de esta medida es que no funciona como una prestación automática por tener hijos. La ayuda está vinculada directamente a la conciliación y exige que el trabajador deje temporalmente su empleo mediante una excedencia para el cuidado familiar.

Es decir, no se trata de un complemento salarial ni de una paga periódica para cualquier familia con menores a cargo. La medida busca compensar parcialmente la pérdida de ingresos de quienes interrumpen su actividad laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos durante un tiempo determinado.

La regulación de esta ayuda aparece recogida en las bases autonómicas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar de La Rioja, donde se especifica que la subvención asciende a 350 euros por cada mes completo de excedencia. La propia normativa añade que las cuantías “se verán incrementadas en un 25%” en el caso de familias numerosas y monoparentales.

Deberá solicitarse dentro de los plazos

Las solicitudes deben presentarse dentro de los plazos que establezca la propia administración autonómica y a través de los canales habilitados por el Gobierno riojano.

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En un contexto marcado por el aumento del coste de vida y las dificultades para conciliar trabajo y cuidados familiares, este tipo de ayudas autonómicas siguen siendo desconocidas para muchas personas pese a que pueden representar un importante alivio económico durante los primeros años de crianza.