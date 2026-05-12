Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresTráficoHantavirusBarcelonaPositivo hantavirusLluvia CatalunyaRecogida basuraDebate AndalucíaBarçaCaso MontoroConservatori LiceuMarc MárquezReal Madrid
instagramlinkedin

Transporte público

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por la influencia de Adamuz y los cortes en las vías

En lo que se refiere al número de usuarios del transporte público español en general, y pese a la caída del uso de los trenes de larga distancia, éste aumentó un 0,5% de media en el primer trimestre y solo en marzo creció un 3,5%

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por Adamuz y cortes en las vías.

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por Adamuz y cortes en las vías. / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El uso de la alta velocidad ferroviaria en España entre enero y marzo bajó un 21,3 % respecto a un año antes, lastrado por el accidente de Adamuz (Córdoba), así como por los cortes en la línea que conecta con Málaga, entre otras incidencias en las vías.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en conjunto, los viajes en tren de larga distancia se redujeron un 19,6 % interanual hasta marzo.

Noticias relacionadas

Por lo que se refiere al número de usuarios del transporte público español en general, y pese a la caída del uso de los trenes de larga distancia, éste aumentó un 0,5 % de media en el primer trimestre y solo en marzo creció un 3,5 %.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rúa del Barça, última hora en directo | El autobús del Barça sale del Camp Nou y empieza su recorrido por Travessera de Les Corts
  2. Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
  3. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
  4. Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
  5. Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
  6. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
  7. Barcelona tendrá otro puente de tres días este mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes
  8. Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por la influencia de Adamuz y los cortes en las vías

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por la influencia de Adamuz y los cortes en las vías

El Ibex 35 cae un 1,2% en la apertura y cede la cota de los 17.700 puntos pendiente del petróleo

El Ibex 35 cae un 1,2% en la apertura y cede la cota de los 17.700 puntos pendiente del petróleo

Directo | Ustec exige un aumento salarial de 400 euros para los profesores y Niubó lo tacha de "maximalista"

Directo | Ustec exige un aumento salarial de 400 euros para los profesores y Niubó lo tacha de "maximalista"

Arden 15 vehículos en el Eixample en una noche: la policía busca a un pirómano

Arden 15 vehículos en el Eixample en una noche: la policía busca a un pirómano

Los científicos logran destruir los virus que causan COVID y gripe con ondas sonoras

Los científicos logran destruir los virus que causan COVID y gripe con ondas sonoras

Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes

Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes

Angelina Jolie vende su espectacular mansión de Los Ángeles por casi 30 millones de dólares: 10 baños y vistas panorámicas de Hollywood

Angelina Jolie vende su espectacular mansión de Los Ángeles por casi 30 millones de dólares: 10 baños y vistas panorámicas de Hollywood

Aumentan un 9,7% las compraventas de viviendas en el último año en L'Hospitalet y el Baix Llobregat

Aumentan un 9,7% las compraventas de viviendas en el último año en L'Hospitalet y el Baix Llobregat