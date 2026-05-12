Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la proporcionalidad contributiva de las pensiones: “El sistema debe ser coherente en todos sus elementos”

Tras las últimas reformas en el sistema de pensiones, cada vez surgen más dudas acerca de cómo puede afectar esta medida en los historiales de cotización. El punto clave ha sido la eliminación de los coeficientes reductores en los casos de jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización.

Por ello, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha decidido explicarnos en qué consiste esta nueva medida. En un principio, las autoridades criticaban que la jubilación anticipada se usara muchas veces como una herramienta para ajustar la plantilla, más que una elección propia del trabajador.

La importancia de la legislación previa: el Pacto de Toledo

En este sentido, el Pacto de Toledo señalaba que esta medida debía reservarse principalmente a trabajadores con largas carreras de cotización. Además, se exigía una revisión de los coeficientes reductores para comprobar si estos eran justos a nivel financiero y también de equidad.

Ahora bien, después de las exigencias de este pacto, llegaría la Ley 21/2021, como respuesta a las exigencias. Dentro de esta ley se establecía un complemento para los jubilados, aunque solo aquellos que cumplan una serie de requisitos:

Acceder a la jubilación anticipada de forma involuntaria

Tener más de 44 años y medio cotizados , o más de 40 si la pensión fuese inferior a los 900 euros

, o más de 40 si la pensión fuese inferior a los 900 euros El importe de la pensión debe ser mayor que los nuevos coeficientes aprobados en la ley en 2022

Aquellos pensionistas que cumplieron los requisitos, podían acceder al complemento desde marzo de 2022. Sin embargo, esta medida no habría podido solucionar los desajustes en cuanto a pensiones.

Una eliminación de coeficientes reductores con más de 40 años cotizados

En este caso, la última moción aprobada por el Congreso pretende eliminar los coeficientes reductores a trabajadores con más de 40 años de cotización. Las autoridades sostiene que, como la medida de 2021 no fue suficiente, sería necesario reformarla de nuevo.

De tal forma, una de las soluciones más efectivas ha sido la proporcionalidad contributiva. Esta nueva medida pretende que el sistema sea coherente en todos sus componentes.

Actualmente, la pensión de jubilación se calcula según dos factores: la base de cotización (cuánto se ha cotizado) y los años de cotización (cuánto tiempo se ha contribuido). "A mayor base, mayor pensión y a más años cotizados, mayor porcentaje", señala el experto.

Una propuesta para equilibrar el sistema de pensiones

Muñoz señala que el principal problema del sistema sería la edad de jubilación. Anteriormente, esta se situaba en los 65 años, aunque ha ido aumentando poco a poco hasta alcanzar los 67 años en 2027. El punto clave es que los trabajadores con 38 años y medio cotizados podrán jubilarse con 65 años, aunque no existiría una verdadera progresividad.

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En vista de ello, el funcionario lanza una propuesta para mejorar la situación. Su idea sería que la edad ordinaria de jubilación también dependa de los años cotizados. De tal forma, asegura que "a más años trabajados y cotizados, antes podrás jubilarte sin penalización"