El aeropuerto de Barcelona-El Prat supera los 5 millones de pasajeros en abril y mantiene la senda récord de 2026

Nuevo mes, nuevo récord en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. La infraestructura aeroportuaria ha vuelto a batir en abril su récord mensual de actividad en abril al superar por primera vez la barrera de los cinco millones de pasajeros. El aeropuerto cerró el mes pasado con 5.103.478 viajeros, un 4,1% más que en el mismo periodo de 2025, y encadena así un nuevo máximo histórico en plena fase de crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Catalunya, algo que se repite mes a mes.

Según los datos hechos públicos este martes por Aena, entre enero y abril han pasado por las instalaciones barcelonesas 17.397.660 pasajeros, también un 4,1% más que en el mismo periodo del año pasado. El crecimiento se produce después de que El Prat cerrara 2025 con un récord absoluto de 57,5 millones de viajeros, en el año marcado por el acuerdo institucional para ampliar el aeropuerto y por el debate sobre la capacidad de la infraestructura.

Crecen los vuelos nacionales

Del total de usuarios registrados en abril, 5.098.131 correspondieron a pasajeros comerciales, un 4,2% más que hace un año. El tráfico internacional volvió a concentrar la mayor parte de la actividad, con 3.861.750 viajeros, un 3,7% más, mientras que los vuelos nacionales sumaron 1.236.381 pasajeros, con un crecimiento del 5,5%.

La tendencia del primer cuatrimestre mantiene el predominio del mercado internacional. De los más de 17,3 millones de pasajeros comerciales acumulados desde enero, 13.004.489 viajaron en rutas internacionales, un 5,1% más que hace un año. En cambio, el tráfico doméstico creció a un ritmo mucho más moderado, con 4.364.041 pasajeros y un incremento del 1,4%.

Aviones de la compañía Ryanair en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. / Manu Mitru

La evolución confirma la dinámica ya observada en los primeros meses del año. En febrero, El Prat había rozado los 3,9 millones de pasajeros, también con máximos históricos para ese mes e igualmente con el tráfico internacional como principal motor del crecimiento.

1,9% más de operaciones

El incremento de pasajeros vino acompañado también de un aumento de la operativa aérea. Durante abril se gestionaron 32.057 despegues y aterrizajes, un 3,9% más que en el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, el aeropuerto suma 110.320 operaciones, un 1,9% más.

El crecimiento más intenso continúa registrándose en el negocio de mercancías. El aeropuerto transportó en abril 17.151 toneladas de carga, un 9% más que hace un año. Entre enero y abril el volumen alcanzó las 66.637 toneladas, con un incremento del 11,4%, consolidando el papel de El Prat como nodo logístico estratégico. El comportamiento de la carga aérea mantiene la tendencia al alza ya registrada en 2025, ejercicio que cerró con un récord histórico de más de 200.000 toneladas transportadas.

Acumulación de pasajeros en la terminal T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten / EPC

El contexto de crecimiento coincide con el despliegue de nuevas inversiones en la infraestructura. Aena ha licitado recientemente la reforma de la terminal T2 por 65,2 millones de euros y continúa ultimando los planes de inversión vinculados a la futura ampliación del aeropuerto, concebida para absorber el aumento sostenido de la demanda.

Girona y Reus también aceleran

El resto de aeropuertos catalanes de la red de Aena, como han comunicado este martes, también cerraron abril con incrementos de actividad. El aeropuerto Girona-Costa Brava registró 173.931 pasajeros y 2.726 operaciones, un 6,6% más que hace un año. En el acumulado del ejercicio suma 314.663 viajeros y 7.216 movimientos.

El aeropuerto de Reus rozó los 130.000 pasajeros en abril, con 129.828 usuarios, un 11,2% más. Desde enero acumula 145.594 viajeros, un 18,7% más que en el mismo periodo de 2025. En cuanto a la operativa, gestionó 2.497 vuelos en abril y 6.730 desde principios de año, con un crecimiento acumulado del 16,2%.

Uno de los acceso en la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. / David Zorrakino / EUROPA PRESS

Por su parte, el aeropuerto de Sabadell, especializado en aviación general y formación, contabilizó 6.582 operaciones en abril, un 25,8% más que hace un año, además de 652 pasajeros, un 68,2% más. En el acumulado anual suma 21.467 movimientos y 1.822 usuarios.

Repercusión tras Adamuz

En el conjunto de la red española, los aeropuertos de Aena cerraron abril con 28,3 millones de pasajeros, un 3,7% más que hace un año, aunque con un ritmo de crecimiento inferior al registrado entre 2024 y 2025.

El grupo Aena (con 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, además del aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) alcanzó en abril los 33,5 millones de pasajeros, un 3,6% más que hace un año. Además, gestionó 290.393 operaciones y transportó 125.808 toneladas de mercancías.

En el acumulado hasta abril, el grupo suma 114,7 millones de pasajeros, un 3,7% más. Aena atribuye parte de este crecimiento a la transferencia de viajeros procedentes del ferrocarril tras el accidente ferroviario de Adamuz registrado el pasado 18 de enero.