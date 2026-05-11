La vivienda se aleja en Catalunya: se necesitan como mínimo 78.000 euros ahorrados para comprar

El acceso a la vivienda sigue alejándose de la capacidad económica de buena parte de los hogares catalanes. Comprar un piso medio en Catalunya requiere actualmente ahorrar 500 euros al mes durante casi 13 años, según un análisis elaborado por la proptech inmobiliaria The Barrio a partir de los últimos datos de los Registradores de la Propiedad.

El cálculo parte de un precio medio de 2.852 euros por metro cuadrado en Catalunya durante el primer trimestre de 2026, un 2,6% más que el trimestre anterior. En la práctica, adquirir una vivienda estándar de 90 metros cuadrados supone un desembolso cercano a los 256.000 euros.

Con unos ingresos netos medios de alrededor de 1.900 euros mensuales, el esfuerzo necesario para reunir la entrada, impuestos y gastos asociados a la compra se ha convertido en una barrera creciente, especialmente para jóvenes y rentas medias.

Los datos reflejan una brecha cada vez más evidente entre los ingresos reales de los hogares y el precio de la vivienda. No se trata de un fenómeno puntual, sino de una tendencia estructural Carles Ribes — CEO y fundador de The Barrio

La presión sobre el mercado residencial catalán se mantiene en un contexto de oferta limitada y elevada demanda, especialmente en Barcelona y su área metropolitana. Los últimos informes de Idealista (en referencia al mes de abril) sitúan el precio medio de venta en Catalunya cerca de máximos históricos, mientras que la provincia de Barcelona supera ya los 3.200 euros por metro cuadrado y la capital rebasa los 5.200 euros.

El problema afecta sobre todo a quienes intentan acceder por primera vez a una vivienda. Muchos compradores jóvenes recurren ya a la ayuda familiar para afrontar la entrada hipotecaria o los impuestos asociados a la operación.

La dificultad para emanciparse se ha convertido en una de las principales consecuencias sociales de la escalada inmobiliaria. Según datos recientes del INE, más de dos tercios de los menores de 34 años continúan viviendo con sus padres por no poder asumir el coste de alquilar o comprar una vivienda.

Cuestión política

En paralelo, el debate político sobre la vivienda sigue intensificándose en Catalunya. El Govern estudia nuevas fórmulas de intervención en zonas tensionadas, incluyendo posibles limitaciones a las compras especulativas o nuevas medidas regulatorias sobre el mercado residencial.

Mientras tanto, el sector inmobiliario insiste en que el principal problema sigue siendo la falta de oferta, tanto en Catalunya como en el resto de España. Distintos expertos alertan de que la combinación de elevada demanda, escasez de vivienda disponible y crecimiento demográfico continúa tensionando los precios tanto en compra como en alquiler.

Mejor financiación hipotecaria, pero no es suficiente

El escenario actual dibuja una paradoja cada vez más evidente: aunque la bajada de tipos (hasta ahora) y la mejora de la financiación hipotecaria han reactivado operaciones de compraventa, acceder a una vivienda sigue siendo inasumible para una parte creciente de la población.

Noticias relacionadas

Cuando el esfuerzo para acceder a la vivienda supera ampliamente la capacidad real de ahorro de las familias durante tantos años, el sistema deja de ser eficiente para una parte importante de la sociedad Carles Ribes — CEO y fundador de The Barrio

La consecuencia es un retraso cada vez mayor en el acceso a la vivienda en propiedad y en la emancipación, especialmente en Catalunya, una de las comunidades donde más se ha tensionado el mercado residencial en los últimos años.