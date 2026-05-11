Nave de 7.000 metros cuadrados
Transgourmet invierte 11 millones en su primera gran plataforma dirigida a hosteleros, ubicada en Mercabarna
El nuevo Gros Mercat, el número 74 de la compañía en España, prevé atender a clientes de la ciudad y el sur de Barcelona y en él trabajarán unas 60 personas
El grupo de distribución alimentaria Transgourmet ha inaugurado este lunes una plataforma logística en la que ha invertido 11 millones de euros y que está pensada para ofrecer un servicio integral a la hostelería del entorno de la ciudad de Barcelona y municipios del Baix Llobregat y el Garraf. Es el establecimiento número 74 del formato 'cash&carry' de la compañía, "pero a diferencia de los que había hasta ahora, que se dedicaban sobre todo a suministrar a los pequeños supermercados, ahora también se van a poder proveer restauradores y otros clientes de la hostelería", ha señalado el director general de Transgourmet Ibérica, Lluís Labairu. La idea, ha adelantado el responsable de la empresa con sede en Vilamalla (Alt Empordà), es "exportar este modelo a otros puntos de España, dentro de la nueva estrategia de la compañía".
Las nuevas instalaciones, situadas en una meganave industrial de 7.100 metros cuadrados, con capacidad para cargar 10 camiones de manera simultánea y con cámaras frigoríficas a tres niveles de temperatura distintos, suman en un mismo espacio un Gros Mercat y una plataforma logística. Está previsto que trabajen unas 60 personas. Con este modelo de centros, la compañía se marca como objetivo "atacar los grandes mercados" de la hostelería, "un sector que se encuentra en pleno proceso de transformación, entre otras razones, porque afronta un grave problema de mano de obra", ha indicado Labairu, que ha subrayado que otras de las novedades del gran almacén de Mercabarna es que realizará entregas a domicilio a sus clientes hosteleros.
La directora de operaciones, Sílvia Otero, ha detallado, en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies, que ya han adquirido unos terrenos en Leganés, en la Comunidad de Madrid, donde se construirá la segunda de estas plataformas estratégicas, aunque de momento, ha señalado Otero, ese proyecto no tiene todavía fecha de ejecución.
Sinergias con Mercabarna
"Estar en Mercabarna nos brinda una oportunidad de colaborar, además, con un gran mercado de productos frescos que es único. De hecho, nuestra intención es complementarlo, de manera que los propietarios de restaurantes que vengan a comprar producto fresco a Mercabarna, puedan llevarse en el mismo viaje el resto de ingredientes". La presidenta de mercado mayorista barcelonés y teniente de alcaldía en el Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha destacado también la interesante posibilidad de establecer sinergias que se abre entre los dos distribuidores.
Para el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, la puesta en marcha de este nuevo centro "es una muestra de la confianza en el potencial económico de Catalunya y refuerza una infraestructura clave como Mercabarna, que es uno de los grandes motores logísticos y alimentarios del sur de Europa". "Este proyecto no solo amplía capacidad logística, sino que apuesta por el servicio especializado, el producto fresco, la proximidad con el cliente profesional y la incorporación de valor añadido", ha destacado.
El nuevo Gros Mercat pertenece al grupo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, que pertenece, a su vez, al grupo suizo Coop. Actualmente, cuenta con ocho plataformas de distribución repartidas por toda España y cuenta con una red de más de 700 supermercados bajo las enseñas Suma, Proxim, Spar y Kuups, y más de 2.500 clientes independientes.
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