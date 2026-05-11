Tarragona acelera su apuesta por el hidrógeno verde pese al lastre del precio: "Es el gran cuello de botella"

Actualmente, el precio de venta del hidrógeno verde es hasta seis veces más caro que el de origen fósil, conocido como hidrógeno gris. “Eso, en términos de megavatio, supone una diferencia de 70 frente a 200 euros”, expone Jesús Gil Jiménez, director de Hidrógeno de Enagás, para quien el principal cuello de botella que tiene en estos momentos el hidrógeno verde es el desarrollo de la demanda. “Y, al final, la demanda la marca el precio”, sentencia.

Ese diferencial de precio centra el diagnóstico que empresas como Enagás, Veolia y Repsol compartieron este lunes en las I Jornades Empresarials i Econòmiques de Tarragona, organizadas por El Periódico de Catalunya. Bajo la moderación de Martí Saballs, la mesa redonda “Pasado, presente y futuro del sector energético” reunió a representantes institucionales y empresariales como el director de Hidrógeno de Enagás, así como a Miguel Ángel Ribes, alcalde de Ascó, (Tarragona); Raquel Carrasco Vázquez, directora general de energía, residuos e industria en Catalunya y Baleares de Veolia y Montserrat Vallverdú, coordinadora de transformación industrial de Repsol en Tarragona.

Tarragona busca mantener su potencia industrial

En concreto, el debate puso de relieve la necesidad de compatibilizar la potencia industrial de un territorio que supera en diez puntos la media catalana en valor añadido bruto industrial —el sector energético representa el 37,8% del VAB industrial de la demarcación tarraconense y contribuye al 8,4% del PIB catalán— con los ambiciosos objetivos de descarbonización fijados para 2030.

Y en esta tarea, el hidrógeno verde se perfila como un elemento esencial. Enagás, con el desarrollo de la Red Troncal de Hidrógeno —una infraestructura impulsada por la energética que busca conectar las principales zonas de producción y consumo de hidrógeno renovable en España—, se convierte en una pieza central.

Con una inversión global prevista de 3.310 millones de euros hasta 2030, la red recorrerá 275 kilómetros y atravesará 89 municipios catalanes. Entre ellos destaca Tivissa, municipio situado en la comarca del Baix Camp, que se convertirá en una de las tres estaciones de compresión clave de España, permitiendo conectar la producción local con el corredor europeo H2Med hacia Francia.

Por ello, frente al freno económico, los representantes del sector coinciden en que la infraestructura ya está en marcha y que es cuestión de tiempo que los precios desciendan. “El hidrógeno renovable está entre 5,85 y 6,5 €/kg, frente a los 2-3 €/kg del hidrógeno gris. En términos de megavatio, 70 euros frente a 200 euros”, concreta Gil.

Sin embargo, la previsión es que los precios bajen progresivamente. No solo por la maduración de las infraestructuras, sino porque “la volatilidad de los precios del gas natural y el incremento del coste de las emisiones de CO2 harán que el hidrógeno renovable sea competitivo”, asegura el directivo de Enagás.

"Cuando empecemos a ver que cada vez tenemos las infraestructuras, entonces empezará a haber señales de demanda y empezaremos a ver un despegue del hidrógeno" asegura Vallverdú, desde Repsol, quienes están liderando el proyecto T-Hynet, un electrolizador de gran capacidad que permitirá producir hidrógeno renovable para descarbonizar el polo petroquímico.

"Hemos invertido 800 millones de euros porque queremos reciclar residuos y convertirlos en metanol renovable" ha recordado Vallverdú. Fue en 2025 cuando la empresa anunció la aprobación de este proyecto, que en la actualidad tiene implicadas entre 1.000 y 2.000 personas en la fase de construcción, que, una vez se de la fase de implementación, creará 200 puestos de trabajo fijos junto al empleo indirecto, de momento, no cuantificado por la compañía.

"Queremos seguir produciendo combustibles, energía, pero compensar en todo lo posible las emisiones de C02 para ser más sostenible" indica Vallverdú.

Reducir la dependencia

¿La línea de meta? “Al final, lo que buscamos es sustituir una energía que nos hace muy dependientes: el gas”, indica Carrasco, de Veolia. Porque, más allá del hidrógeno, la meta es convertir la provincia en un polo industrial de circularidad.

En este sentido, la compañía está impulsando en el ámbito local un proyecto clave para reforzar el suministro de agua potable en Torredembarra, con una inversión cercana a 580.000 euros destinada a modernizar las captaciones de los pozos del Pujol y renovar la red de distribución municipal.

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El proyecto se integra en el plan estratégico GreenUp 2024-2027 del grupo, que, tras unificar marcas históricas como Agbar bajo la enseña única de Veolia, se centra en acelerar soluciones de descarbonización y regeneración de recursos para garantizar la resiliencia y la seguridad ecológica de los municipios tarraconenses. "Todo lo que nos lleve a dejar de utilizar el gas en virtud de electrificar, a la larga es lo que nos va a hacer conseguir el beneficio" asegura Carrasco.