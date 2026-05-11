La Seguridad Social permite cobrar la pensión de viudedad con solo 500 días cotizados

La pensión de viudedad puede reconocerse aunque la persona fallecida solo hubiera cotizado 500 días durante los últimos cinco años. Sin embargo, la propia Seguridad Social aclara que este requisito no siempre es suficiente y que las condiciones cambian según la situación laboral del trabajador, la causa de la muerte y el vínculo familiar con quien solicita la prestación.

La normativa vigente, recogida en el artículo 219.1 de la Ley General de la Seguridad Social, establece que el acceso a esta pensión contributiva depende de varios factores que en muchos casos pasan desapercibidos. De hecho, uno de los errores más frecuentes es pensar que basta con haber trabajado poco más de un año y medio para generar automáticamente el derecho a la viudedad.

Según explica la Seguridad Social en su página oficial, cuando la persona fallecida estaba dada de alta o en situación asimilada al alta –por ejemplo, cobrando el paro o en determinadas excedencias– se exige haber cotizado al menos 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Ese es el requisito que siempre ha generado más dudas, sobre todo en los últimos tiempos. No obstante, la ley también contempla escenarios distintos.

Cuándo se exigen 15 años cotizados

Uno de los matices más importantes es que los 500 días no sirven en todos los supuestos. Si la persona fallecida no estaba en alta ni en situación asimilada al alta en el momento de la muerte, la normativa endurece las condiciones y exige haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral.

Esta diferencia es clave porque cambia completamente el acceso a la prestación. Por eso, especialistas en Seguridad Social recuerdan que cada caso debe analizarse de forma individual y atendiendo a la situación concreta del trabajador.

Además, existen excepciones importantes. Cuando el fallecimiento se produce por accidente, ya sea laboral o no laboral, o por enfermedad profesional, no se exige un período mínimo previo de cotización para generar derecho a la pensión de viudedad.

Qué porcentaje se cobra de la pensión

La cuantía ordinaria de la pensión de viudedad equivale con carácter general al 52% de la base reguladora de la persona fallecida. Aun así, ese porcentaje puede aumentar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, puede alcanzar el 60% en algunos casos de mayores de 65 años con bajos ingresos y llegar incluso al 70% cuando existen cargas familiares y una situación económica más vulnerable.

La base reguladora, además, no equivale exactamente al último sueldo del trabajador, ya que su cálculo depende de las bases de cotización y de la situación laboral previa al fallecimiento.

Parejas de hecho y otros requisitos

La Seguridad Social también distingue entre matrimonios, parejas de hecho, personas separadas o divorciadas. En el caso de las parejas de hecho, se exigen condiciones específicas, como acreditar convivencia estable durante varios años y cumplir determinados límites de ingresos. Aun así, recientemente, el Gobierno ha comenzado a plantear que se pueda pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común.

Otro aspecto relevante es que, si la muerte deriva de una enfermedad común anterior al matrimonio, pueden exigirse requisitos adicionales, como una duración mínima del vínculo matrimonial, salvo que existan hijos comunes.

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La pensión de viudedad es la segunda pensión más abonada de todas las contributivas y sigue siendo una de las prestaciones más importantes del sistema público, especialmente para hogares que dependen de un único ingreso. Precisamente por eso, la Seguridad Social insiste en revisar cada solicitud de forma individual, ya que los requisitos cambian según la situación laboral y familiar de cada caso y no todos los supuestos permiten acceder a la prestación con solo 500 días cotizados.