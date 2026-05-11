Tren de alta velocidad
Billetes de tren a 5 euros a cualquier destino solo hoy: la nueva oferta de Ouigo que llega este lunes
La operadora ferroviaria lanza este saldo con motivo de su quinto aniversario en España
Ouigo lanza billetes a 9 euros: cuándo, cómo comprarlos y principales destinos
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Para hacer viajes terrestres de larga distancia, muchos usuarios recurren los trenes de alta velocidad. Un viaje de seis horas en coche de Barcelona a Madrid, por ejemplo, con la alternativa del tren de alta velocidad puede traducirse en tres o cuatro horas menos de trayecto.
De hecho, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el año 2024 se registraron casi 40 millones de viajeros españoles que utilizaron los trenes de alta velocidad.
El servicio más común en España es el de Alta Velocidad Española (AVE), que registró un 82% de usuarios ese mismo año. Sin embargo, han empezado a surgir otras alternativas que, incluso, podrían ser más económicas.
La operadora 'low cost'
Es el caso de Ouigo, una operadora ferroviaria de alta velocidad 'low cost' propiedad de la compañía estatal francesa SNCF. Ouigo empezó sus servicios en el año 2013 en Francia, pero no fue hasta 2021 que se expandió hasta el país español.
De hecho, tan solo quedan dos días para que la operadora cumpla su quinto aniversario en España. Es por eso que este jueves ha publicado en su cuenta de Instagram una oferta para este lunes 11 de mayo.
5 euros por su quinto aniversario
Ouigo ofrece 5.000 billetes por cinco euros para todas las rutas que ofrece la compañía. Sin embargo, esta promoción solo estará disponible durante hoy hasta fin de existencias, así que si no se quiere perder la oferta se debe estar atento.
Esta oferta solo se aplicará para los viajes que se hagan desde el 11 de mayo hasta el 12 de diciembre incluido.
Fuentes
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