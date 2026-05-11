Nissan despedirá a 211 trabajadores de sus centros auxiliares de Catalunya

Nissan despedirá a 211 trabajadores de sus centros auxiliares ubicados en Catalunya. La firma automovilística de origen japonés emplea hasta ahora a 569 trabajadores, entre sus tres plantas, una ubicada en Zona Franca y dos en El Prat de Llobregat. Así que el recorte de personal puede cobrarse un 37% de los efectivos.

Los despidos se enmarca en la reestructuración global que confirmó la semana pasada para sus división europea y que se traducirá en 900 ceses. De estos, 211 serán de trabajadores catalanes, según explican fuentes sindicales consultadas. Concretamente, 101 en Zona Franca y 110 en El Prat.

Representantes de la dirección y de los sindicatos empezarán a negociar las salidas el próximo jueves 14 de mayo, con la mediación del Departament de Treball.

Nissan se está retirando poco a poco de Europa, un mercado en el que cada vez tiene más presencia y en el que ha decidido ahorrar costes. La estrategia no es nueva y ya en 2020, justo al inicio de la pandemia del covid, la corporación decidió dejar de producir en tierras catalanas y cerrar sus factorías de Zona Franca, Sant Andreu y Montcada i Reixac.

Un proceso traumático que puso fin a décadas de historia del automovilismo catalán y que se cobró más de 2.500 empleos directos. Ahora Nissan decide dar un paso más y acentuar su desinversión a costa de los trabajadores de los centros auxiliares que todavía mantiene en Catalunya.

Concretamente, la empresa de origen nipón tiene un centro de recambios en El Prat de Llobregat, donde trabajan 122 personas y Nissan plantea prácticamente el cierre total, con 110 despidos. Luego tiene un centro técnico de Zona Franca, donde operan 383 trabajadores y plantea 86 despidos, y otro centro auxiliar a caballo entre Zona Franca y El Prat, con una plantilla de 64 personas y allí plantea 15 despidos.

Arrancan las negociaciones

La dirección de Nissan ha citado este lunes al mediodía a la representación legal de los trabajadores en la sede del bufete de abogados Garrigues, que les llevará el expediente de regulación de empleo (ERE), para comunicarles el alcance del recorte y entregarles la documentación para iniciar formalmente el periodo de consultas.

Las partes tienen ahora un plazo de 30 días, es decir, hasta medidados de junio, para tratar de alcanzar un acuerdo. Si bien el cómputo de esos 30 días ya está generando polémica entre las partes. "Los sindicatos hemos manifestado nuestra negativa a reconocer el inicio del periodo de consultas por defectos de procedimiento formal en las comunicaciones previas de la empresa", han trasladado las centrales en un comunicado conjunto.

Desde hace varias semanas que el nerviosismo y la preocupación campan por los centros catalanes de Nissan, ante la perspectiva de un recorte de personal que provocó incluso un conato de huelga para exigir información al respecto.

Nissan ha dio detallando por fascículos la afectación de su expediente y ahora los sindicatos deberán tratar de rebajar la afectación del recorte, que la empresa ha justificado por causas económicas, organizativas y productivas. Fuentes consultadas de la compañía abren la puerta a rebajar la cifra inicial de esos 211 ceses que han planteado de inicio.

Nissan no es la única firma industrial que está negociando actualmente un expediente de regulación de empleo. Firmas de referencia como Ficosa o Nestlé también tienen registrados despidos colectivos que pueden acabar cobrándose, entre todos, centenares de ceses en sus fábricas catalanas.

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Entre esas dos reestructuraciones y la de Nissan ahora mismo hay 561 despidos encima de la mesa vía ERE, a los que cabe sumar operaciones como la de Serra Soldadura, que emplea a casi 200 personas y está en concurso de acreedores.