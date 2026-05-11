Joan Manuel Castells (FIATC): "Estamos en posición compradora y estudiaremos cualquier oportunidad"

En 2024 las primas subieron un 8,95%, hasta los 933 millones de euros, y los beneficios un 4,7%, hasta los 14,3 millones. ¿Cómo cerraron 2025 y cómo ha empezado 2026?

El año pasado fue también muy positivo, con un crecimiento del 12,84% en primas, equilibrado entre vida y no vida. Destacaron flotas y autos, con salud en torno al 6% y multirriesgos al 10%. Fue un crecimiento sólido y equilibrado. En vida, la provisión matemática, el indicador clave, creció también un 13%, impulsado por vida ahorro. El primer trimestre de 2026 ha arrancado con buen ritmo. Aunque es probable que este año sea algo más exigente, de momento registramos un crecimiento del 10%.

¿Cuáles son las prioridades estratégicas de este año?

Este es un ejercicio de consolidación tras unos últimos años de mercado duro por el encarecimiento de primas ligado al aumento de la inflación. La prioridad es reforzar relaciones con los 'partners' y mediadores más profesionales, que son los que mejor servicio ofrecen al asegurado. En paralelo, la IA protagoniza una transformación de alto impacto en asesoramiento, venta y procesos internos. Las aseguradoras gestionan riesgo mediante contratos digitalizados cuyo núcleo es el intercambio de datos, lo que convierte a la IA en tecnología especialmente disruptiva y en línea estratégica prioritaria. La concebimos como herramienta de apoyo, no de sustitución. En un producto complejo como el seguro, la confianza del asesor sigue siendo decisiva para particulares y empresas con perfiles de riesgo complejos. Internamente, ya opera en tareas administrativas, y el siguiente paso es la IA agentiva —capaz de actuar de forma autónoma—, con primeros pilotos en marcha bajo monitorización estricta.

Joan Castells, director general de FIATC / MANU MITRU

En el actual contexto macroeconómico, ¿cuáles son los principales riesgos para una mutua como FIATC y cómo los gestionan?

El entorno geopolítico incide directamente en el sector a través de los mercados financieros. El balance de una aseguradora se compone fundamentalmente de instrumentos financieros, lo que lo expone a la evolución de los mercados y los tipos de interés. Según el momento del ciclo, entre el 30% y el 50% del beneficio sectorial procede de la parte financiera. A ello se suma el cambio climático, que multiplica los daños y la frecuencia de eventos meteorológicos extremos. España cuenta, no obstante, con una ventaja al disponer de mecanismos como el Consorcio de Compensación de Seguros, que permiten mutualizar el riesgo de forma mucho más eficaz que en otros países.

Las aseguradoras gestionan riesgo mediante contratos digitalizados cuyo núcleo es el intercambio de datos, lo que convierte a la IA en tecnología especialmente disruptiva y en línea estratégica prioritaria Joan Manuel Castells — director general de FIATC

¿Se han planteado alguna redistribución de cartera a raíz de los cambios que se están produciendo?

Los factores geopolíticos son cíclicos y cambiantes. Donde sí es necesaria una vigilancia constante es en la localización geográfica de los riesgos, especialmente en el contexto del cambio climático. Es algo que se monitoriza de forma continua, aunque de momento no se percibe como un problema significativo.

FIATC lleva décadas consolidándose como una de las aseguradoras de referencia en España hasta convertirse en la segunda mutua del país. ¿Qué decisiones estratégicas han sido clave para conseguirlo?

Aquí tenemos a mi padre, parte de la historia viva de la compañía.

Joan Castells (presidente de FIATC): Entré en FIATC en 1980, cuando operaban más de 600 aseguradoras en España; hoy quedan unas 200. Sin capital externo, el objetivo fue construir solvencia con crecimiento pausado y mucha profesionalidad, apoyado también en inversiones estratégicas como este edificio. Mi plan siempre ha sido no ganar la Champions cada año, sino avanzar paso a paso. De gestionar 5,5 millones de euros -entonces en pesetas- hemos pasado a 1.053 millones en 2024, con un plan que apunta a 1.500 millones en 2030. Fue clave atrevernos a asegurar lo que nadie quería. Esa apuesta técnica nos convirtió en referentes —en salud, industrias, flotas, el metro de Barcelona o la Generalitat— y hoy gestionamos casi todas las grandes flotas del país. Mientras las grandes apostaban por la bancaseguros, nosotros mantuvimos la mediación profesional. También hemos crecido por adquisiciones; la última, liderada por Joan Manuel, fue Ipresa, una compañía de salud en San Sebastián donde hoy contamos con un centro médico renovado, y seguimos vigilantes ante la entrada de fondos que aglutinan corredurías y aprietan condiciones.

Joan Castells, director general de FIATC Assegurances, junto a su padre Joan Manuel Castells, presidente de la mutua / MANU MITRU

Más allá de los seguros de automoción, con los que han crecido, cada vez hay un peso más importante de FIATC en el ámbito de la salud. ¿Por qué se decide diversificar y hasta dónde quieren llegar con esta apuesta?

La tensión en la sanidad pública ha disparado la demanda de atención primaria ágil y cirugía sin colas. A ello se suman inversiones inmobiliarias prudentes y una red de más de 50 sucursales que consolidaron solvencia y presencia nacional. Hoy la apuesta se extiende a residencias de tercera edad, decisión que combina criterio económico y misión social, dos conceptos inseparables en una mutua que se financia únicamente con resultados propios. El camino, sin embargo, no es fácil porque construir residencias implica un laberinto de licencias y permisos y genera una frustración considerable cuando el objetivo es, simplemente, hacer algo útil para la sociedad.

J.C.: Efectivamente, la apuesta hospitalaria fue estratégica. Las residencias arrancan de la ley de dependencia y se conciben como un cuarto pilar —producto de ahorro para la vejez abierto a todos y con descuento para asegurados— aplicable a dependencia o a cualquier necesidad. Hoy hay seis en marcha y cuatro más previstas en Alicante, Barcelona (Putxet), Viladecans y Elche. El camino no ha sido fácil. En Elche, los intereses municipales obligaron a rehacer el proyecto desde cero; la saturación eléctrica por los centros de datos complica el suministro tanto como conseguir una licencia; las inversiones oscilan entre 17 y 25 millones por centro; y el marco regulatorio encarece las estancias hasta amenazar con un modelo que pronto será solo accesible a rentas altas. La escasez de enfermeras agrava el panorama. Pese a todo, seguimos adelante.

Hoy hay seis residencias en marcha y cuatro más previstas en Alicante, Barcelona (Putxet), Viladecans y Elche Joan Castells — presidente ejecutivo de FIATC

¿Qué inversión total en residencias han realizado hasta ahora?

FIATC Residències suma 160 millones invertidos en 10 centros. Seis ya están operativos en Catalunya, a los que se sumarán cuatro más en Barcelona, Viladecans, Alicante y Elche en los próximos cuatro años, estos dos últimos serán los primeros fuera de Catalunya. En total, la entidad pasará a gestionar unas 1.352 plazas residenciales y 325 plazas de día. Detrás hay una lógica diferente a la de otros inversores. Con un capital de 600 millones y márgenes netos históricos del 1%-2%, FIATC no maximiza beneficios sino el valor del mutualista y la sociedad. Frente a los fondos, cuyo objetivo es financiero, la mutua se concibe como el vehículo que mejor encaja con el capitalismo responsable.

¿En qué plazo se abrirán los nuevos centros?

En Elche dependiendo del permiso, pero las dos que ya están en marcha acabarán a finales del año que viene; y entre 2029-2030, todos activos. De momento operamos con dos modelos: construcción propia, intensiva en capital, y gestión. En el modelo de gestión seguimos explorando oportunidades, pero en el de propiedad el objetivo inmediato es cumplir con los compromisos ya adquiridos antes de plantearse nuevos proyectos.

J.C.: Los costes, precios y normativa han cambiado mucho desde que empezamos; grandes fondos y compañías francesas que han querido invertir ya se retiran. Hay que hablar claro con las autoridades: ¿qué se pretende? Muchos problemas en el negocio residencial vienen de la dificultad de encontrar talento y del absentismo en un sector intensivo en personal es una inflación importante de costes.

¿Cómo se soluciona? ¿Qué le pedirían a la administración?

J.C.: Agilidad en altas y bajas y control efectivo del fraude. Tenemos pisos amueblados para enfermeras que quieran venir de fuera y aun así cuesta encontrar gente. Por eso también nos hemos convertido en Hospital Universitario, con acuerdos con varias universidades. Tenemos un problema de absentismo y falta de profesionales. Habrá muchas jubilaciones del 'baby boom' médico y reemplazarlos costará años.

Aprovechando que están los dos juntos, Joan ¿cuándo supo que Joan Manuel era tu sucesor?

J.C.: Había que buscar una persona joven y de confianza. FIATC tiene mucho valor y no podía arriesgarme. Lo conozco muy bien, es serio e inteligente. La decisión pasó por el consejo y todos están encantados. No queríamos que lo construido se deshiciera o se vendiera al primer postor.

Joan Manuel ¿cómo le convenció?

Fueron cuatro años de domingos con largas conversaciones [bromea]. Es un reto suceder a tu padre, pero no me angustia. FIATC tiene cerca de 1.600 personas y hay que gestionarla con visión a largo plazo, a 30 años: cómo será la sociedad y cómo quiero que evolucione la entidad. Seguiremos comprando compañías y carteras, y no se descarta tomar posiciones estratégicas o crear un pequeño fondo de activos para gestionar otro tipo de adquisiciones.

Si la burocracia lo pusiera menos difícil, incluso la inversión en vivienda podría estar sobre la mesa Joan Manuel Castells — director general de FIATC

¿Cómo le gustaría ver la mutua en 30 años?

Más fuerte, económicamente solvente y con mayor impacto social, con más presencia por todo el territorio. Veo el mutualismo como un complemento esencial al Estado del bienestar. Me gustaría reforzar esta implicación social que tenemos ahora, con posibles inversiones. Quiero que sea creíble, no solo de boquilla.

¿Hay líneas de diversificación aún inexploradas que tenga en mente?

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En productos, coberturas de crédito y garantías, entre otras. Geográficamente, entramos en Portugal el año pasado y estamos en Andorra, aunque la prioridad es consolidar el 'core' nacional, no se descarta. En inversiones sociales todo lo que tenga sentido: residencias, pero también energía y transición energética. Y si la burocracia lo pusiera menos difícil, incluso la vivienda podría estar sobre la mesa. Estamos en posición compradora y estudiaremos cualquier oportunidad.