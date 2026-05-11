Indra presenta su ofensiva industrial en defensa en Catalunya junto al Barcelona Supercomputing, Sirt, Solve y Lab Circuits

Indra presentará este lunes en el Port de Barcelona su plan estratégico de crecimiento e inversiones en Catalunya, una comunidad que la compañía considera clave para su expansión industrial y tecnológica. El acto, que se celebrará bajo el lema “Innovar, avanzar, crecer. Todos unidos, más fuertes. El momento es ahora”, estará encabezado por el presidente del grupo, Ángel Simón, y por su consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

El encuentro reunirá a cerca de 250 empresas, centros tecnológicos, universidades e instituciones con el objetivo de reforzar el ecosistema catalán vinculado a la defensa, la seguridad, el espacio y las tecnologías duales. Entre los asistentes figuran compañías y entidades como el Barcelona Supercomputing Center, Sateliot, Sirt, Solve, Labcircuit e i2CAT, que Indra considera actores relevantes en un contexto marcado por el aumento de la inversión europea en defensa y por la necesidad de reforzar la autonomía estratégica del continente.

La compañía busca consolidar en Catalunya una red de alianzas industriales formada ya por unas 350 entidades colaboradoras, de las que alrededor de 130 están relacionadas con el negocio de defensa. Indra aspira a ejercer de empresa tractora para canalizar las capacidades tecnológicas del territorio hacia grandes programas nacionales y europeos, especialmente en ámbitos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las comunicaciones seguras, la supercomputación, las tecnologías ópticas, la electrónica avanzada y los sistemas espaciales.

El grupo considera que el tejido empresarial catalán se encuentra en un momento propicio para ganar protagonismo en la industria de defensa. Su capacidad industrial, el peso de su ecosistema universitario, la presencia de centros de investigación de referencia y el potencial de sus tecnologías de uso civil y militar sitúan a Catalunya en una posición favorable para participar en proyectos estratégicos de mayor escala. La intención de Indra es reforzar ese ecosistema mediante nuevas alianzas con grandes empresas, pymes, startups, centros de innovación y universidades.

El plan de la compañía persigue dos grandes objetivos. Por un lado, afrontar junto a las empresas catalanas, el Ministerio de Defensa y la Generalitat los retos industriales derivados de los Programas Especiales de Modernización (PEM), orientados a mejorar las capacidades de defensa mediante tecnologías avanzadas. Por otro, proyectar el liderazgo industrial de Indra y de Catalunya en el mercado europeo, en un momento en el que los grandes programas de defensa requieren cooperación empresarial, innovación tecnológica y capacidad de ejecución a gran escala.

Indra cuenta con una presencia consolidada en Catalunya, donde opera desde hace más de tres décadas. El grupo dispone de ocho sedes repartidas por las cuatro provincias, con su sede central catalana en el distrito tecnológico 22@ de Barcelona, y emplea a cerca de 3.500 profesionales. Desde Catalunya gestiona más de 350 millones de euros de negocio para clientes de todo el mundo y desarrolla proyectos en sectores como movilidad, comunicaciones, espacio, administración pública, sanidad, automoción e industria farmacéutica.

La responsable de Indra en Catalunya, Anna Ortí, nombrada en octubre de 2025, destaca que la comunidad se ha convertido en “un eje prioritario” dentro de la estrategia de crecimiento del grupo. Según Ortí, "después de tres décadas impulsando proyectos de digitalización, movilidad, ciberseguridad y espacio, Indra se ha consolidado como un nodo de innovación tecnológica y de promoción del talento en el territorio". La directiva subraya también que "la defensa abre una oportunidad de reindustrialización que puede traducirse en empleo cualificado, innovación, tecnologías duales y nuevas oportunidades para las empresas catalanas".

Ciberseguridad y sector espacial

La ciberseguridad será uno de los ejes centrales de esta nueva etapa. Indra ha anunciado recientemente la creación en Barcelona de un centro de innovación orientado a impulsar la ciberresiliencia y el talento especializado, en línea con el papel creciente de Catalunya como hub tecnológico y con la necesidad de proteger infraestructuras críticas, servicios esenciales y activos digitales frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

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El plan catalán de Indra se apoya también en referencias ya consolidadas. En el sector espacial, Indra Space lidera desde Barcelona desarrollos vinculados a la infraestructura terrestre de grandes programas europeos de navegación por satélite, como Egnos y Galileo. En movilidad, la compañía ha participado en la implantación de la plataforma tecnológica de la T-mobilitat, que integra distintos operadores de transporte público. En sanidad, Minsait desarrolla la plataforma digital del proyecto Únicas, orientado a conectar hospitales para mejorar la atención a pacientes pediátricos con enfermedades raras.