Indra contratará a 1.500 trabajadores en Catalunya hasta 2027 para ampliar su negocio de la defensa

Indra contratará a 1.500 trabajadores en Catalunya hasta 2027 para reforzar su negocio de la defensa y la seguridad. La compañía invertirá unos 2.000 millones de euros y ampliará así su plantilla en suelo catalán de 3.500 a 5.000 profesionales, tal como ha anunciado este lunes en un acto público en Barcelona. "Queremos consolidar en Catalunya un hub tecnológico del sur de Europa. Desde aquí exportaremos tecnología a todo el mundo", ha afirmado el presidente de Indra, Ángel Simón.

Indra ha escenificado su apuesta por Catalunya con un gran cónclave empresarial en el puerto de Barcelona. El presidente de la compañía, Ángel Simón, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, han sido los cicerones de 200 representantes corporativos y decenas de mandos militares que se han encontrado en los tinglados del muelle Oriental, arropados por el president de la Generalitat, Salvador Illa, así como los secretarios de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, e Industria, Jordi García Brustenga.

Acto de Indra en Catalunya / Jordi Otix

"El éxito de este plan dependerá en gran medida de atraer y retener profesionales cualificados" y catalunya dispone de uno ecosistemas universitarios y de conocimiento "más prestigiosos de Europa", ha aseverado la secretaria de Defensa. "Es lo que nos garantiza el éxito del plan", ha afirmado.

La industria militar tiene amplio margen de crecimiento en Catalunya, Indra está dispuesta a aprovecharlo y busca socios para ello. Según un reciente informe publicado por la Cambra de Comerç, actualmente las tecnologías duales, es decir, con potencial civil pero también militar, mueven en Catalunya unos 1.600 millones de euros anuales y podrían incrementarse en 1.000 millones más en los próximos cinco años si su negocio se acopla a la estrategia pública de contratación de Defensa y la UE.

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El militar es un negocio polémico, con fuerte rechazo por una parte de la sociedad, si bien este recientemente se ha ido suavizando. Actualmente, el 34% de los catalanes es partidario de reducir el gasto público en defensa en aras de priorizar otras políticas, según el último CEO. "No estamos acostumbrados a tener esta buena relación y sintonía", ha afirmado el secretario de Estado de Industria, el catalán Jordi García.