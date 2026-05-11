Herencias libres de impuestos en Austria, una diferencia clave con el sistema fiscal de España

Actualmente, nuestro país cuenta con una regulación específica que se destina al pago de impuestos una vez que se recibe una herencia. En este caso, la normativa establece una cifra mayor conforme sea más elevada la carga fiscal en cada comunidad autónoma.

A diferencia de España, existen otros países europeos donde sistema fiscal suele ser más laxo en cuestiones de herencias. De hecho, un caso muy llamativo es el de Austria, donde la regulación no establece un impuesto general sobre sucesiones, aunque tampoco se eliminan por completo los costes y trámites añadidos.

Se elimina la carga fiscal salvo en casos específicos

Ya en el año 2008 el Tribunal Constitucional de Austria decidió suprimir el impuesto general sobre sucesiones y donaciones, ya que consideró inconstitucional la manera en que se valoraban los bienes.

Por ello, el dinero en efectivo, cuentas bancarias o acciones que se hereden estarían libres de impuestos, tanto entre familiares como personas sin un vínculo directo. Sin embargo, sí que existe un control, puesto que se tendrán que notificar algunas donaciones y transferencias de patrimonio llamativas.

En concreto, la ley austríaca obliga a declarar cantidades superiores a los 50.000 euros en casos de familiares cercanos; o también mayores a los 15.000 euros en cinco años cuando se trata de personas sin vínculo directo.

Entre un 0,5% y 2% en los inmuebles heredados

Ahora bien, esta exención de impuestos no se aplica en todos los supuestos, por lo que si se trata de un inmueble, sí que se debe pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Por ejemplo, en casos de familiares cercanos, como hijos o cónyuges, la tarifa aplicada oscila entre el 0,5% y el 2%.

Además de ello, las autoridades fiscales de Austria podrían investigar posibles casos de fraude, con especial atención en la transferencia de bienes entre varias personas en poco tiempo, todo ello con la intención de pagar menos impuestos.

Diferencias clave entre España y Austria

Por otro lado, si hablamos de la regulación de herencias en España, este impuesto sobre sucesiones y donaciones es de carácter estatal, aunque varía según la comunidad autónoma. Generalmente, el porcentaje aplicado puede oscilar entre el 7,65% y el 34%.

Sin embargo, el contribuyente puede aplicar reducciones y bonificaciones que varían en cada comunidad autónoma. En este sentido, la reducción se aplica según factores como grado de parentesco, edad o discapacidad del heredero, entre otros.

En todo caso, la diferencia principal entre los casos de España y Austria se centra en la desigualdad de la regulación en los territorios. Básicamente, mientras que en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía la carga fiscal es muy baja, en otros territorios la cantidad de impuestos supera bastante al resto de cifras.

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Por todo ello, a diferencia de España, donde la comunidad autónoma puede definir en gran medida los impuestos a pagar, en Austria la normativa aplica a todo el país de forma general.